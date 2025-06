Königin Camilla wird Hauptfigur in neuem Kriminalroman

Königin Camilla befindet sich an Bord des königlichen Zuges als dieser plötzlich entgleist. War es ein Anschlag? Unter anderem diese Frage soll in Peter James' neuem Krimi beantwortet werden. Camilla hat selbst Einblicke gegeben.

Der britische Autor und Schauspieler Peter James (76) hat eine neuen Kriminalroman geschrieben, in dem niemand geringeres als Königin Camilla (77) zu einer der Hauptfiguren wird. Warum sich der Schriftsteller ausgerechnet für die Ehefrau von König Charles III. (76) entschieden hat, scheint auf der Hand zu liegen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die britische Serie "Grace" basiert auf den Romanen von James. Camilla hat im Jahr 2021 das Set besucht und dort unter anderem Schauspieler John Simm (54) getroffen, der die Hauptfigur Detective Superintendent Roy Grace spielt. Nicht nur soll Roy Grace der liebste fiktionale Detective der Königin sein, Camilla scherzte damals demnach sogar über eine Gastrolle. "Ich liebe Ihre Bücher. Ich habe sie alle gelesen, von vorne bis hinten", habe sie während des Termins zu Autor James gesagt.

Ein Killer im Herzen des Buckingham-Palasts?

"Roy Grace hätte sich nie träumen lassen, dass ihn eine Mordermittlung tief in den Buckingham-Palast führen würde", heißt es von James' Buch "The Hawk Is Dead", das über Pan Macmillan am 21. Oktober 2025 erscheinen soll. Die Geschichte wird mit Camilla an Bord des königlichen Zuges beginnen, der entgleist. War es ein Unfall oder ein Anschlag?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"In 'The Hawk is Dead' wird Königin Camilla an der Seite ihres Lieblingsdetektivs Roy Grace eine Hauptrolle spielen", kündigt der Autor . Doch damit nicht genug: Es handle sich bei dem Roman um einen rasanten Thriller kombiniert "mit umfangreichen Recherchen hinter den Kulissen des Buckingham-Palastes". Einblicke habe James nicht nur von Mitgliedern des königlichen Haushalts erhalten, sondern auch von der Königin höchstpersönlich. Zudem deutet der Schriftsteller an, dass auch König Charles III. eine wichtige Rolle in dem Roman einnimmt.