Königin Camilla und Prinzessin Anne begeistern im blauen Partnerlook

Bei einer Gartenparty im Palace of Holyroodhouse zeigten sich Prinzessin Anne und Königin Camilla stilsicher im blauen Partnerlook. Mehr als 8.000 Gäste feierten mit den Royals in Schottland.

Stilsicher koordiniert präsentierten sich Prinzessin Anne (74) und Königin Camilla (77) bei der traditionellen Gartenparty im Palace of Holyroodhouse. Während der Royal Week in Schottland empfingen die Royals über 8.000 Gäste in der offiziellen schottischen Residenz des Königs in Edinburgh.

Prinzessin Anne erschien in einer königsblauen Bouclè-Jacke mit goldenen Knöpfen über einem blau-weiß geblümten Kleid. Dazu kombinierte sie einen passenden Hut mit Tüll- und Federndetails sowie eine Perlenkette.

Ihre Schwägerin Königin Camilla wählte ein komplett blaues Outfit, bestehend aus einem Kleid sowie einem Mantel von Fiona Clare und einem Hut von Philip Treacy. Ihre Majestät komplettierte ihren Look mit einer vierstufigen Perlenkette und der Diamond Thistle Brooch, die einst Königin Mary (1867-1953) gehörte und später von deren Enkelin Queen Elizabeth II. (1926-2022) geerbt wurde.

Historischer Moment für schottische Leibwache

Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war die Anwesenheit der ersten weiblichen Mitglieder der Royal Company of Archers, der zeremoniellen Leibwache des Königs in Schottland. Lady Katherine Douglas (35) gehörte zu den ersten Frauen, die in diese traditionsreiche Einheit aufgenommen wurden.

Über ihr Gespräch mit König Charles (76) erzählte Lady Katherine später : "Der König fragte mich, ob ich schon einmal Bogenschießen gemacht hätte, und ich verneinte. Er sagte, es sei höchste Zeit, dass Frauen zugelassen werden, und er sei sehr glücklich darüber."

Tradition seit König George V.

Die Gartenparty ehrt Menschen, die positive Beiträge zu schottischen Gemeinden geleistet haben. Diese Tradition geht auf die Regierungszeit von König George V. (1865-1936) und Königin Mary zurück und bildet einen wichtigen Teil der Royal Week in Schottland. Prinzessin Anne wird die nächsten zwei Tage in Schottland bleiben und Termine in Argyll und Bute sowie in Ayrshire und Arran wahrnehmen.

Der König und die Königin befinden sich im Rahmen der Royal Week in Schottland, wobei der Monarch bereits an der traditionellen Schlüsselzeremonie teilgenommen hat und die Schlüssel zur Stadt Edinburgh erhielt.