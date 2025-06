Königin Camilla: Begegnung mit lebendigen Moos-Menschen in London

Bei einer Veranstaltung in Londons Canary Wharf erlebte Königin Camilla einen kuriosen Moment: Sie begrüßte zwei als Büsche verkleidete "Moos-Menschen".

Ein Handschlag der besonderen Art: Königin Camilla (77) sorgte bei ihrem Besuch des Eden Dock in Londons Canary Wharf für herzhafte Lacher, als sie auf zwei Menschen in grünen Moos-Kostümen traf. "Hallo, kann ich Ihnen die Hand geben?", fragte die Königin höflich, bevor sie sich zu den zwei Personen beugte und neugierig nachfragte: "Können Sie durch diese Kostüme sehen?"

Die beiden in Moos gehüllten Gestalten schüttelten daraufhin ihre Köpfe und bedeckten ihre Augen mit ihren belaubten Händen - was bei der Gattin von König Charles (76) zu herzhaftem Gelächter führte. Das Eden Dock, eine grüne Oase im Herzen des Business-Distrikts Canary Wharf, ist ein Projekt zur Förderung der Biodiversität. Dort sind zahlreiche permanente Moos-Skulpturen installiert, die allesamt humanoide Formen aufweisen.

Große Bühne für Charity-Event

Camilla zeigte sich vor Ort begeistert von dem grünen Projekt im Herzen Londons. Sie bewunderte den lebendigen, biodiversen Raum mit seinen schwimmenden Inseln und die menschenförmigen Moos-Skulpturen: "Es ist ein unglaublicher Ort, ich sehe ihn zum ersten Mal, er ist außergewöhnlich", sagte sie. Das Eden Dock wurde im vergangenen Oktober eröffnet und von der Wohltätigkeitsorganisation Eden Project und der Canary Wharf Group entwickelt.

Königin Camilla besuchte das Projekt am Mittwoch im Rahmen ihres ersten "Big Lunch" als Königin. Sie ist bereits seit 2013 Schirmherrin der Charity-Initiative "Big Lunch", die vom Eden Project ins Leben gerufen wurde. Die Initiative bringt verschiedene Gemeinden durch Straßenfeste, Park-Picknicks, Garten-Grillpartys und Zusammenkünfte in Gemeindehallen, Schulen, Glaubenszentren und Arbeitsplätzen zusammen.

In einem eleganten schwarz-weiß gepunkteten Kleid von Fiona Clare mit cremefarbener Trenchcoat-Jacke trotzte Camilla dem ungemütlichen Wetter am Kai in der britischen Hauptstadt. Im Verlauf ihres Besuchs nahm die Königin auch zusammen mit 40 anderen Gästen an einem Gemeinschaftsessen teil, bei dem sie persönliche Berichte über die positiven Auswirkungen des "Big Lunch" auf die Bewohner von der Tower-Hamlets-Gemeinde lauschte.