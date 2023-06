Könige unter sich: Willem-Alexander besucht Felipe VI. in Madrid

Königliches Treffen in Madrid: König Willem-Alexander der Niederlande ist zum Staatsbesuch in Spanien eingetroffen. König Felipe VI. von Spanien nahm seinen royalen Gast in Empfang.

13. Juni 2023 - 17:46 Uhr | (lau/spot)

König Willem-Alexander der Niederlande (l.) und König Felipe VI. von Spanien in Madrid. © imago images/ABACAPRESS/Europa Press/Isabel Infantes Eu

König Willem-Alexander der Niederlande (56) ist am heutigen Dienstag (13. Juni) zu einem Staatsbesuch in der spanischen Hauptstadt Madrid eingetroffen. Im Königlich Botanischen Garten von Madrid wurde seine Majestät von König Felipe VI. von Spanien (55) in Empfang genommen. Zum Auftakt des zweitägigen Spanien-Besuchs stand zunächst ein festliches Mittagessen auf dem royalen Terminkalender. Gefeiert wird das 375. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Spanien und den Niederlanden. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Willem-Alexander informiert sich über grünen Wasserstoff Im Anschluss steht der königliche Besuch ganz im Zeichen der europäischen Energieversorgung der Zukunft. Spanien möchte Vorreiter bei der Produktion von grünem Wasserstoff werden; auch ein Export in niederländische Häfen steht im Raum. Zu diesem Zweck sind auch Besuche Willem-Alexanders in den autonomen Regionen Kastilien-La Mancha und Andalusien geplant. , sich über verschiedene spanische Wasserstoff-Projekte zu informieren. König Willem-Alexander war zuletzt mit seiner Ehefrau Königin Máxima (52) zur Traumhochzeit des jordanischen Kronprinzen Hussein bin Abdullah (28) mit Prinzessin Rajwa Al Hussein (29) gereist. Felipe VI. besuchte die royale Hochzeit des Jahres nicht. Für die spanische Monarchie waren in Amman die ehemalige Königin Sofia von Spanien (84) sowie der im Exil lebende ehemalige König Juan Carlos I. (85) anwesend.