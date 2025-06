König Willem-Alexander, Trump und Co. posieren für Gruppenfoto

Am Rande des NATO-Gipfels luden König Willem-Alexander und Königin Máxima zum großen Gala-Dinner. 32 Staats- und Regierungschefs posierten gemeinsam für das traditionelle Gruppenfoto auf Schloss Huis ten Bosch.

Am Dienstagabend verwandelte sich Schloss Huis ten Bosch in Den Haag in die Bühne der Weltpolitik. König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) hatten am Rande des NATO-Gipfels zum großen Gala-Dinner geladen - und die Mächtigen der Welt folgten der Einladung.

32 Staats- und Regierungschefs sowie hochrangige Vertreter der NATO-Partner fanden sich im Wohnpaleis der niederländischen Königsfamilie ein. Darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, US-Präsident Donald Trump, der französische Präsident Emmanuel Macron, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Königin Máxima stiehlt allen die Show

Auf der Treppe vor dem Schloss posierte die politische Weltspitze dann auch einträchtig für das traditionelle Gruppenfoto. Im Zentrum positionierten sich König Willem-Alexander und Königin Máxima, flankiert von Trump und Macron. Highlight der Aufnahme: Die Königin inmitten all der dunklen Anzüge. Sie stach nicht nur als eine der wenigen Frauen hervor, sondern besonders wegen ihres Kanarienvogel-gelben Abendkleids mit integriertem Cape. Friedrich Merz hatte auf der obersten Stufe in der Mitte ebenfalls einen exponierten Platz auf dem Foto.

Geschickte Sitzordnung

Auch bei der Tischordnung wurde nichts dem Zufall überlassen, wie die niederländischen Tageszeitung "De Telegraaf" berichtet. An der zentralen Tafel nahmen neben König Willem-Alexander auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Trump, Meloni, der türkische Präsident Erdogan und der tschechische Präsident Pavel Platz.

Königin Máxima und Selenskyj saßen an einer anderen Tafel, während ihre älteste Tochter Kronprinzessin Amalia (21) Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) an ihrem Tisch begrüßte. Die Gastgeber zeigten damit diplomatisches Geschick in der heiklen Balance zwischen den verschiedenen Interessensgruppen.

Das Dinner bildete den gesellschaftlichen Auftakt zum eigentlichen NATO-Gipfel, der am Mittwoch mit den offiziellen Beratungen der 32 Mitgliedsländer über die Zukunft des Militärbündnisses fortgesetzt wird.