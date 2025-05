König Frederik X. wird 57: Das ist an seinem Geburtstag geplant

König Frederik X. von Dänemark ist nun 57 Jahre alt. Zu dem Anlass hat das dänische Königshaus ein Foto veröffentlicht, das den Monarchen in Uniform zeigt. Dem Volk wird er sich am Mittag samt seiner Familie auf dem Schlossbalkon in Kopenhagen zeigen.

(ae/spot) | 26. Mai 2025 - 08:03 Uhr

König Frederik X. feiert am 26. Mai 2025 seinen 57. Geburtstag. © Steen Evald, Kongehuset

Der dänische König Frederik X. feiert am 26. Mai seinen 57. Geburtstag. Bevor er am Mittag den Balkon von Schloss Amalienborg betritt, hat der Palast bereits ein Foto des Monarchen veröffentlicht. Es zeigt Frederik in Uniform. Nähere Angaben zum Entstehungszeitpunkt des Bildes wurden nicht gemacht. Um 12 Uhr zeigt sich die Königsfamilie Das Königshaus teilt häufig Bilder, wenn Mitglieder der königlichen Familie Geburtstag haben. Auf wurde zudem angekündigt, dass sich der König samt seiner Familie um 12 Uhr auf Amalienborg zeigen wird, wie es Tradition ist. "Die Zuschauer sind eingeladen, an der Festfeier des Königs am Schlossplatz teilzunehmen." Das Royal Lifeguard Musikkorps hat für den Anlass einen neuen Tributmarsch einstudiert. Darüber hinaus hat das Königshaus die Möglichkeit für alle Interessierten eröffnet, einen digitalen Geburtstagsgruß für den König zu verfassen. Seit 14. Januar 2024 König von Dänemark Frederik ist der älteste Sohn von Königin Margrethe II. (85) und Prinz Henrik (1934-2018). Nachdem seine Mutter abgedankt hat, bestieg er am 14. Januar 2024 den dänischen Thron. Mit Ehefrau Königin Mary (53) hat er vier Kinder. Sein ältester Sohn Christian (19) ist Kronprinz und damit Frederiks Nachfolger.