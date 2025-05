König Frederik von Dänemark mit versöhnlicher Geste an Bruder Joachim

König Frederik hat seinen beiden Neffen Graf Nikolai und Graf Felix eine große Ehre zuteilwerden lassen. Eine versöhnliche Geste in Richtung seines Bruders Prinz Joachim?

Mit einer bedeutsamen Geste, die als versöhnlicher Schritt interpretiert werden kann, ist König Frederik von Dänemark seinen 57. Geburtstag am 26. Mai angegangen. , das ihn gemeinsam mit seinen beiden Neffen Nikolai (25) und Felix (22) zeigt. Dazu heißt es: "Bei einer privaten Veranstaltung vor dem Familienessen in Schloss Amalienborg anlässlich des 57. Geburtstags Seiner Majestät des Königs verlieh der König gestern Ihren Exzellenzen Graf Nikolai und Graf Felix das Großkreuz des Dannebrog-Ordens."

Ein Schritt mit Signalwirkung. Schließlich hatte es im dänischen Königshaus zuletzt wegen der Titel der Kinder von Frederiks Bruder Prinz Joachim (55) von Dänemark heiße Diskussionen und manch Spekulation gegeben. Die inzwischen abgedankte Königin Margrethe II. (85) sorgte 2022 mit der Verkündung, den Kindern ihres Sohnes Prinz Joachim die Prinzen- und Prinzessinnentitel abzuerkennen, für großes Aufsehen. Neben Nikolai und Felix betraf das auch die jüngeren Geschwister Henrik (16) und Athena (13).

Das bringt die Ordenswürde mit sich

Zumindest den beiden älteren Söhnen wurde nun also eine große Ehre zuteil. Beim Großkreuz des Dannebrog-Ordens handelt es sich um die zweithöchste Ordensstufe, es wird für herausragende Dienste überreicht.

Damit einher geht, wie es in dem Instagram-Post heißt, dass Graf Nikolai und Graf Felix nun "einen persönlichen Ritterschild anfertigen lassen" müssen. Nachdem diese fertiggestellt wurden, werden sie in der Ritterkapelle im Schloss Frederiksborg in Hillerød aufgehängt.