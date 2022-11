König Felipe VI. unterstützte Spanien beim WM-Spiel

König Felipe VI. hat am Mittwoch als erster Royal an der Fußball-WM in Katar teilgenommen. Er feuerte die spanische Nationalmannschaft von der Tribüne aus an.

24. November 2022 - 08:50 Uhr | (eee/spot)

König Felipe VI. zwischen Gianni Infantino (l.) und Luis Rubiales in Katar. © imago images/Shutterstock/Kieran McManus

Als einer der ersten hochrangigen europäischen Royals hat König Felipe VI. (54) am Mittwoch (23. November) sein Heimatland Spanien bei der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar unterstützt. Von der Tribüne aus, wo Felipe zwischen FIFA-Chef Gianni Infantino (52) und dem Präsidenten des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales (45), stand, feuerte er die spanischen Nationalspieler mit viel Applaus an. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Besuch in der Kabine Mit Erfolg: Die Mannschaft gewann bei ihrem ersten WM-Spiel am Mittwoch 7:0 gegen Costa Rica. das spanische Königshaus einige Fotos von Felipes Auftritt. Anschließend stattete er den Nationalspielern noch einen Besuch in der Kabine ab. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Die Fußballer begrüßten den König strahlend, reichten ihm die Hand und übergaben Felipe zudem noch eines ihrer roten Trikots. Ob König Felipe VI. auch für Spaniens kommende Partie gegen Deutschland am Sonntag (27. November) in Doha anreist, ist bislang nicht bekannt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de