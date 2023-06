König Felipe empfängt die Nations-League-Sieger 2023

Für diesen Termin nahm sich König Felipe sicher gerne Zeit. Der bekennende Fußballfan hat die spanische Nationalmannschaft in Madrid empfangen und mit ihnen den Gewinn der UEFA Nations League gefeiert.

Königlicher Empfang für die spanische Fußball-Nationalmannschaft: Nach dem Gewinn der UEFA Nations League am Sonntag in Rotterdam posieren die Furia Roja gemeinsam mit König Felipe VI. (55) vor den Stufen des Zarzuela-Palasts in Madrid.

Die Spanier setzten sich im Finale knapp im Elfmeterschießen gegen Kroatien durch. Torwart Unai Simón (26) besiegelte mit zwei gehaltenen Schüssen den 5:4-Sieg für die Iberer. König Felipe ist ein bekennender Fußballfan und tauschte sich mit den Spielern angeregt über das spannende Finale aus, wie spanische Medien berichten.

Der 55-jährige Monarch durfte sich sogar über ein ganz besonderes Geschenk freuen. Er bekam ein von allen Gewinnern signiertes Nationalmannschaftstrikot überreicht - bedruckt mit der Nummer 12 und seinem Namen. Auch die Trophäe durfte Felipe in den Händen halten.