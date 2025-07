König Charles zeigt seine private Kunstsammlung im Buckingham-Palast

70 Kunstwerke, die 43 Künstlerinnen und Künstler auf seinen zahlreichen Reisen geschaffen haben: König Charles III. stellt den ganzen Sommer lang seine private Kunstsammlung im Buckingham-Palast aus.

Rund 100 Länder hat König Charles III. (76) im Laufe seiner jahrzehntelangen royalen Pflichten bereist - stets im Dienst der Diplomatie und des kulturellen Austauschs. Nun zeigt der Monarch erstmals, wie kreativ diese Reisen dokumentiert wurden: Im prunkvollen Ballsaal des Buckingham-Palasts eröffnet am heutigen Freitag die Ausstellung "The King's Tour Artists", die über 70 Kunstwerke aus der privaten Sammlung des Königs zeigt.

Laut der Ausstellungs-Webseite stammen die Werke von 43 Künstlerinnen und Künstlern, die den Monarchen auf insgesamt 70 Staatsbesuchen in 95 Ländern und Regionen seit 1985 begleitetet haben. Sie sind Teil einer einzigartigen Initiative: Bereits vor 40 Jahren begann Charles, damals noch als Prinz von Wales, gezielt Künstler zu seinen Auslandsreisen einzuladen, um die Eindrücke der Touren künstlerisch festzuhalten.

Dazu veröffentlicht Charles das Kunstbuch "The Art of Royal Travel: Journeys with The King" mit mehr als 100 Illustrationen und Behind-the-Scenes-Geschichten.

Intimer Einblick in Charles' Reisen

Die Ausstellung bietet Besucherinnen und Besuchern einen intimen Einblick in den kulturellen Blickwinkel des Königs. Die Werke reichen von einer Aquarellzeichnung aus Italien von 1985 - dem allerersten Künstlerreiseprojekt - bis zu einem aktuellen Werk aus der Italienreise mit Königin Camilla (77) im April 2025. Ein besonderes Highlight: Porträts von Charles und Camilla aus dem Jahr 2007, die während eines Besuchs in den Golfstaaten entstanden und vom britischen Künstler James Hart Dyke gemalt wurden.

Bei der Ausstellung handelt es sich um ein persönliches Projekt des Königs. "Es ist wunderbar, es nun öffentlich zeigen zu können", zitiert das Magazin die Kuratorin des Royal Collection Trust. "Jeder Künstler hatte die Freiheit, die Reise auf ganz eigene Weise festzuhalten. Das macht die Sammlung so lebendig und vielfältig."

Ausstellung bis Ende September zu sehen

Die Ausstellung ist Teil der diesjährigen Sommeröffnung des Buckingham-Palasts, die traditionell Tausende von Besucherinnen und Besuchern anzieht. Neben der Künstlergalerie haben Gäste in diesem Jahr auch die Möglichkeit, die offiziellen Krönungsporträts von Charles und Camilla in der Thronhalle zu bewundern. Die Porträts sind nach einer vierwöchigen Schau in der National Gallery nun dauerhaft im Palast zu sehen.

Insgesamt können die Kunstwerke der "The King's Tour Artists"-Ausstellung bis 28. September im Buckingham-Palast bewundert werden. Der Palast ist in diesem Zeitraum täglich geöffnet - mit Ausnahme von dienstags und mittwochs im September. Der Besuch ist kostenpflichtig.