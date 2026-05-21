König Charles versehentlich für tot erklärt: Sender entschuldigt sich

Der britische Radiosender Radio Caroline erklärte König Charles am Dienstag versehentlich für tot. Nun entschuldigte sich der Sendechef und nannte einen Computerfehler als Ursache.

Der britische Radiosender Radio Caroline hat am Dienstag fälschlicherweise König Charles III. (77) für tot erklärt. Auf Facebook entschuldigte sich der Sendechef Peter Moore für den Fehler und erklärte, wie es dazu kam. Demnach habe ein Computerfehler im Hauptstudio versehentlich das Protokoll ausgelöst, das eigentlich nur im Todesfall des Monarchen abgespielt wird. "Dabei wurde fälschlicherweise gemeldet, dass Seine Majestät der König verstorben sei", erklärte Moore. Erst durch die plötzlich eingeleitete Sendepause mit Andachtsmusik bemerkte der Sender den Fehler. Das reguläre Programm wurde daraufhin schnell wieder aufgenommen, begleitet von einer Entschuldigung an die Zuhörer.

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"Radio Caroline ist stolz darauf, die Weihnachtsansprache Ihrer Majestät der Königin und nun auch die des Königs ausgestrahlt zu haben, und wir hoffen, dies noch viele Jahre lang tun zu können", hieß es in dem Statement. Und weiter: "Wir entschuldigen uns bei Seiner Majestät dem König und bei unseren Zuhörern für die dadurch verursachten Unannehmlichkeiten."

Charles und Camilla sind in Nordirland zugegen

Während sein angeblicher Tod gemeldet wurde, befand sich König Charles gemeinsam mit Camilla in Nordirland. Die dreitägige Reise begann am Dienstag mit einem spontanen Stopp in Belfast, wo das Königspaar mit traditioneller irischer Musik und Tanz empfangen wurde. Außerdem besuchten sie unter anderem eine Whiskey-Brennerei.

Am zweiten Tag standen eine Gartenparty auf dem Landsitz Hillsborough Castle sowie weitere Termine auf dem Programm. Charles besuchte das Newcastle Community Cinema, während Camilla in einem Pub selbst Guinness zapfte.