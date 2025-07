König Charles verleiht Leona Lewis einen Orden

Eine besondere Ehre für Leona Lewis: Die Sängerin wurde auf Schloss Windsor von König Charles mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet - als Anerkennung für ihre Verdienste um die Musik.

Leona Lewis (40) darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen: König Charles (76) verlieh der britischen Sängerin persönlich den Order of the British Empire (OBE). "Ein riesiger Glückwunsch an alle, die heute auf Schloss Windsor vom König geehrt wurden. Unter den Empfängern war auch Leona Lewis, die für ihre Verdienste um die Musik mit einem OBE ausgezeichnet wurde", heißt es .

Lewis gewann 2006 die dritte Staffel von "The X Factor" und wurde anschließend mit Hits wie "Bleeding Love", "Run" und "Better In Time" international bekannt. Neben ihrer Musikkarriere engagiert sie sich für verschiedene wohltätige Organisationen.

Elegantes Outfit zur Zeremonie

Zur feierlichen Zeremonie auf Schloss Windsor erschien Leona Lewis am Mittwoch in einem zart rosafarbenen Kleid mit asymmetrischem Saum - vorne kürzer, hinten länger. Darüber trug sie einen cape-ähnlichen Bolero. Abgerundet wurde ihr stilvoller Auftritt durch weiße Pumps, eine passende Handtasche und einen weißen Fascinator, der ihre offen getragenen, gelockten Haare schmückte.

Der OBE ist eine der höchsten zivilen Auszeichnungen im Vereinigten Königreich und wird zweimal jährlich verliehen. Geehrt werden Persönlichkeiten, die sich in Bereichen wie Kunst, Wissenschaft, Wohltätigkeit oder öffentlichem Dienst besonders verdient gemacht haben. Zu den prominenten Ordensträgern gehören unter anderem Stella McCartney, Ewan McGregor, Kylie Minogue und Tom Jones.

Auch Myleene Klass wurde geehrt

Ebenfalls geehrt wurde Moderatorin Myleene Klass (47). Sie erhielt den eine Stufe tiefer angesiedelten Titel Member of the Order of the British Empire (MBE) - für ihr Engagement im Bereich Frauengesundheit, ihre Aufklärungsarbeit zu Fehlgeburten sowie ihren Einsatz für wohltätige Zwecke, wie das Königshaus mitteilte.

Die ehemalige Hear'Say-Sängerin und dreifache Mutter setzt sich seit Jahren für eine bessere Unterstützung von Frauen nach Fehlgeburten ein. Klass hat selbst vier Fehlgeburten erlitten und produzierte 2021 die Bafta-nominierte Dokumentation "Myleene Klass: Miscarriage And Me". Auf den Fotos strahlt sie in einem weißen Hosenanzug und mit schwarz-weißem Fascinator neben der Sängerin im Garten vor dem Schloss - beide präsentieren stolz ihre Auszeichnungen.