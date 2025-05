König Charles und Königin Camilla verabschieden sich von Kanada

Für eine zweitägige Stippvisite war das britische Königspaar nach Kanada gereist. Nach Charles' historischer Thronrede im Parlament in Ottawa und einer Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten ging es am 27. Mai schon wieder zum Flughafen.

Letzte Station während des Ottawa-Besuchs: Am National War Memorial legten Charles und Camilla Kranz und Blumen nieder. © imago images/NurPhoto/Arrush Chopra

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) haben ihre Reise nach Kanada beendet. Auf dem Rollfeld des Flughafens Ottawa verabschiedete sich das britische Königspaar von seiner Eskorte aus Polizisten und Militärangehörigen, bevor es ein Flugzeug der kanadischen Regierung mit Ziel Großbritannien bestieg.

"Bis zum nächsten Mal"

Auf wurde zu mehreren Bildern von dem zweitägigen Besuch in Ottawa ein Statement des Monarchen veröffentlicht: "Während meine Frau und ich Kanada verlassen, möchten wir all jenen, die mich bei meinem ersten Besuch als Souverän unterstützt haben, unseren herzlichsten Dank aussprechen. Es war ein herzlicher Empfang - und die schönste Rückkehr in ein Land und zu einem Volk, das wir lieben. Bis zum nächsten Mal, au revoir, Kanada."

Zuvor hatten Charles und Camilla noch das National War Memorial besucht. Ein Trompeter spielte "Last Post" und eine Band die kanadische und britische Nationalhymne. Der König und die Königin legten einen Kranz und Blumen am Grab des unbekannten Soldaten nieder.

Symbolträchtige Thronrede im Parlament

Der 76-Jährige, der auch Staatsoberhaupt Kanadas ist, hatte gehalten. Premier Mark Carney (60) hatte Charles, der erstmals als König nach Kanada gereist ist, dazu eingeladen, die Rede zur Eröffnung des Parlaments zu halten. Sie ist symbolträchtig, da bisher nur Queen Elizabeth II. (1926-2022) in den Jahren 1957 und 1977 die Thronrede gehalten hat. Charles sprach unter anderem von Herausforderungen für das Land - sowie von der Identität und Freundlichkeit der Bürgerinnen und Bürger.