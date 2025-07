König Charles und Königin Camilla starten Royal Week in Schottland

König Charles und Königin Camilla werden zu Beginn der Royal Week in Schottland eine Reihe von Verpflichtungen in Edinburgh wahrnehmen.

Mit militärischen Ehren und jahrhundertealten Traditionen beginnt König Charles III. (76) seine offizielle Woche in Schottland. Der britische Monarch verbringt jedes Jahr mehrere Tage in seiner offiziellen Residenz in Schottland, dem Holyrood Palast (Palace of Holyroodhouse). Die sogenannte Royal Week startet mit einer besonderen Zeremonie in den Palastgärten.

Der Monarch wird zunächst einen königlichen Salut entgegennehmen und die Ehrengarde der King's Bodyguard Scotland (Royal Company of Archers) inspizieren. Diese traditionelle Truppe fungiert als persönliche Leibwache des Königs in Schottland und zeigt sich in ihrer historischen Uniform.

Schlüssel-Zeremonie als Höhepunkt

Ein besonderer Moment erwartet Charles bei der Schlüssel-Zeremonie (Ceremony of the Keys), einer jahrhundertealten Tradition, die ihn offiziell in der schottischen Hauptstadt willkommen heißt. Lord Provost Robert Aldridge wird dem König die Schlüssel zur Stadt Edinburgh überreichen - eine symbolische Geste, die die Verbundenheit zwischen Krone und Stadt unterstreicht. Der König wird die Schlüssel anschließend zur sicheren Aufbewahrung zurückgeben, wie es die Tradition vorsieht.

Diese Zeremonie markiert nicht nur den Beginn der Royal Week, sondern auch die tiefe historische Verwurzelung der Monarchie in Schottland. Der Holyrood Palast dient dabei als offizielle Residenz der königlichen Familie während ihres Aufenthalts.

Auszeichnungen für verdiente Persönlichkeiten

Am Dienstag wird König Charles eine Investitur-Zeremonie im Palast leiten, bei der er bedeutende Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen ehren wird. Zu den Geehrten gehört die Künstlerin Barbara Rae (81), die für ihre Verdienste um die Kunst zur Dame ernannt wurde - eine Auszeichnung, die sie bereits in den New Year Honours erhalten hatte.

Besondere Aufmerksamkeit gilt auch Duncan Scott (28), Schottlands erfolgreichstem Olympioniken, der zum Officer of the British Empire (OBE) für seine Verdienste um den Schwimmsport ernannt wird. Scott hat bei verschiedenen Olympischen Spielen mehrere Medaillen gewonnen und gilt als einer der herausragendsten Schwimmer des Landes.

Ein weiterer sportlicher Held wird ebenfalls geehrt: Stephen Clegg (29), der bei den Paralympischen Spielen 2024 in Paris zwei Goldmedaillen gewann, erhält den Member of the British Empire (MBE) für seine außergewöhnlichen Leistungen im Schwimmsport.

Gartenparty mit royaler Familie

Den Abschluss des ersten Tages bildet eine traditionelle Gartenparty im Holyrood Palast, die König Charles und Königin Camilla (77) gemeinsam ausrichten werden. Unterstützt werden sie dabei von Prinzessin Anne (74) und ihrem Ehemann Sir Tim Laurence (70). Diese Veranstaltung bietet Gelegenheit für persönliche Begegnungen zwischen dem Königspaar und geladenen Gästen aus verschiedenen Bereichen der schottischen Gesellschaft.

Die Royal Week gilt als eine der wichtigsten jährlichen Verpflichtungen des Monarchen und unterstreicht die besondere Beziehung zwischen der Krone und Schottland. zeigt die Königsfamilie Fotos von früheren Aufenthalten und Veranstaltungen auf dem Anwesen.