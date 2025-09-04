AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • König Charles über seine Gesundheit: "Mir geht es nicht so schlecht"

König Charles über seine Gesundheit: "Mir geht es nicht so schlecht"

Der englische König Charles hat bei der Eröffnung eines Krankenhauses einen Einblick in seinen eigenen Gesundheitszustand gewährt. Wörtlich sagte der Monarch: "Mir geht es nicht so schlecht."
(lau/spot) |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
König Charles triff im Midland Metropolitan University Hospital das erste jemals dort geborene Baby.
König Charles triff im Midland Metropolitan University Hospital das erste jemals dort geborene Baby. © imago images/Spotlight Royal / James Whatling/Richard Pohle
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Der an Krebs erkrankte König Charles (76) hat am Mittwoch in der Nähe von Birmingham feierlich ein Krankenhaus eröffnet. Bei der Gelegenheit traf der Monarch auf einige Patienten des Midland Metropolitan University Hospitals, das schon seit Oktober letzten Jahres in Betrieb ist. Im Gespräch mit einem anderen Krebspatienten sagte Charles laut "Daily Mail" zudem über seine eigene gesundheitliche Verfassung: "Mir geht es nicht so schlecht".

König Charles scherzt: "Über 70 funktionieren die Teile nicht mehr so gut"

Diese Worte fielen, als sich der 76-Jährige mit dem Krebspatienten Matthew Shinda unterhielt, der ihn nach seiner eigenen Genesung fragte. Der Buckingham-Palast hatte bekanntermaßen im Februar letzten Jahres die Krebsdiagnose des englischen Königs öffentlich gemacht. An welcher Art von Krebs der Monarch leidet, wurde nie bekannt gegeben. Trotz laufender Behandlung setzt er seine royalen Verpflichtungen fort.

Auch das erste Baby des Krankenhauses traf der Monarch

Beim Treffen mit einer anderen Patientin, einer 85-jährigen Frau namens Jacqueline Page, scherzte diese, dass sie verschleiße. Der König erwiderte: "Ich weiß, das ist das Schreckliche, wie ich selbst feststelle. Wenn man über 70 ist, funktionieren die Teile nicht mehr so gut."

Das Krankenhauspersonal begrüßte den König bei seinem Besuch des neuen 736-Betten-Krankenhauses. Hunderte von Menschen jubelten, klatschten und schossen Selfies, als Charles mit ihnen kurz persönlich sprach, wie die britische BBC meldet. Ursprünglich sollte Charles schon im März das Midland Metropolitan University Hospital feierlich eröffnen, doch der Besuch musste kurzfristig gecancelt werden, als beim Monarchen Nebenwirkungen seiner Krebsbehandlung auftraten.

Auch dem ersten jemals in dem Krankenhaus geborenen Baby begegnete Charles am Mittwoch. Hernata Yonas kam am 6. Oktober gegen 9 Uhr morgens zur Welt, 90 Minuten nachdem die Entbindungsstation zum ersten Mal ihre Türen geöffnet hatte.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.