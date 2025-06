König Charles: Strahlender Besuch von Lancaster Castle

Bei seinem ersten offiziellen Besuch in Lancashire seit der Krönung strahlte König Charles III. mit den Bewohnern von Lancaster um die Wette. Tausende Menschen säumten die Straßen, um einen Blick auf eine jahrhundertealte royale Tradition zu erhaschen.

Mit einem strahlenden Lächeln und sichtlich bester Laune absolvierte König Charles (76) am Pfingstmontag seinen ersten offiziellen Besuch in Lancashire seit seiner Krönung. Die historische Stadt Lancaster bereitete dem Monarchen einen großen Empfang - Tausende von Menschen säumten die Straßen und applaudierten begeistert, als der König - und Herzog von Lancaster - am Lancaster Castle eintraf.

Jahrhundertealte Zeremonie an der Burg

Bereits am Morgen wurde Charles am Lancaster Bahnhof von der Lord-Lieutenant von Lancashire, Amanda Parker, offiziell begrüßt, wie der "Lancashire Telegraph" schreibt. Das Herzstück des Besuchs bildete aber die feierliche Schlüsselübergabe vor dem John-O'Gaunt-Tor des Lancaster Castle. In einer jahrhundertealten Zeremonie in Anwesenheit des Militärs überreichte Pam Barker, die Burgvorseherin, dem König offiziell die Schlüssel zur Burg.

Diese "Ceremony of the Keys" hat eine lange Tradition: Seit 1851 nehmen britische Monarchen an dieser Zeremonie teil, damals wurden Königin Victoria die Schlüssel erstmals überreicht. Auch Queen Elizabeth II. durchlief das Ritual 2015 - nun setzte ihr Sohn diese royale Tradition fort.

Besichtigung von Lancaster Castle

Nach der Zeremonie traf Charles mit Vertretern von sieben lokalen Unternehmen zusammen und zeigte sich interessiert an deren Herausforderungen und Erfolgen. Bei einer anschließenden Führung durch die Burg besichtigte er die laufenden Restaurierungsarbeiten und traf sich mit Steinmetzen, die derzeit an der Außenseite des Gebäudes arbeiten. Der Besuch endete mit der Enthüllung mehrere Gedenktafeln im Haupthof des Anwesens. König Charles schien während des gesamten Aufenthalts bei gutem Wetter sehr entspannt, winkte der Menge immer wieder zu und scherzte mit den Anwesenden.

Die Polizei hatte für den Besuch des Königs umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen, einschließlich einer Flugverbotszone über der Stadt. Viele lokale Geschäfte hatten ihre Schaufenster royal geschmückt.