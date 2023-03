König Charles pflanzt Baum zu Ehren der Queen in Berlin

Bei seiner Deutschland-Reise hat der britische König Charles III. gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Baum im Garten von Schloss Bellevue gepflanzt. Er soll an das Lebenswerk der verstorbenen Queen erinnern.

Gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) grub er die Manna-Esche, die der Bundesverband deutscher Baumschulen gestiftet hatte, in die Erde. Hintergrund ist die Initiative "The Queen's Green Canopy", mit der im vergangenen Jahr das Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. gewürdigt wurde. Im Rahmen dessen waren bereits in mehreren anderen deutschen Städten (u.a. Hamburg, Düsseldorf und München) Bäume gepflanzt worden.

"Ein königlicher Abschluss"

"Ich freue mich, dass unsere erfolgreiche Kampagne nun zu einem wahrhaft königlichen Abschluss kommt", so die britische Botschafterin Jill Gallard (54). "Eine neue Generation von Bäumen wird nun unser Leben und das Leben unserer Kinder bereichern, ganz im Sinne Ihrer verstorbenen Majestät, Königin Elizabeth II. und ihres Sohnes, Seiner Majestät König Charles III.