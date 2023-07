König Charles III. und Königin Camilla besuchen Schottenrock-Weberei

König Charles III. und Königin Camilla sind weiterhin auf Schottland-Reise und tauchen dabei tief in die dortige Kultur ein. Zuletzt besuchten sie eine Weberei für traditionelle Schottenröcke.

König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) haben im Rahmen der "Holyrood Week" eine alteingesessene Weberei in Schottland besucht. Dabei nahmen die beiden Royals an einer Führung durch die heiligen Hallen des Unternehmens Lochcarron of Scotland in der gleichnamigen Region teil. Der Monarch überzeugte sich dabei laut übereinstimmenden Medienberichten vor allem von der ausschließlichen Verwendung von verantwortungsvoll gewonnener schottischer und britischer Wolle. Geschäftsführerin Dawn Robson-Bell stand dabei Charles und Camilla Rede und Antwort.

"Es war für uns eine große Freude und Ehre, König Charles III. und Königin Camilla in Lochcarron begrüßen zu dürfen", sagte Robson-Bell nach dem Besuch der Zeitung "Southern Reporter". Sie habe den Royals außerdem den komplizierten Prozess der Umwandlung von Wolle in Stoff für Schottenröcke und luxuriöse Textilien gezeigt. Standesgemäß trug der König für seinen Besuch der Weberei auch einen traditionellen Kilt.

Königin Camilla durfte riesigen Wandteppich fertigstellen

Ebenfalls am Donnerstag besuchten Charles und Camilla den sogenannten "Großen Wandteppich von Schottland". Ein Kunstprojekt, das nach zehn Jahren nun erstmals dem Publikum vorgestellt wurde. Camilla hatte die große Ehre, die letzten Stiche an dem riesigen Teppich zu übernehmen, um ihn damit endgültig fertigzustellen. Der Wandteppich zeigt auf insgesamt 160 Tafeln die gesamte Geschichte Schottlands.

Die Projekt-Koordinatorin Dorie Wilkie sagte laut "The Scotsman" nach dem Besuch der Royals: "Die Königin sagte, sie sei die schlechteste Näherin der Welt, aber sie hat es sehr gut gemacht. Hinterher scherzte sie mit dem König und sagte: 'Ich habe etwas an die Tafel genäht'." Es sei für sie sehr schön gewesen, Charles und Camilla zu treffen, so Wilkie weiter. Sie habe ihnen die Arbeit der Näherinnen zeigen wollen, die zu ihrem Projekt beigetragen hätten.