König Charles III. plant emotionale Reise nach Kenia

Seine Mutter, Queen Elizabeth II., wurde dort mit 25 Jahren zur Königin. Jetzt plant König Charles III. noch in diesem Jahr eine Reise nach Kenia.

König Charles III. (74) plant noch in diesem Jahr einen Besuch in Kenia. . Erwartet wird der Meldung zufolge, dass er das ostafrikanische Land bereisen wird, um das Commonwealth noch stärker in den Mittelpunkt seiner Regentschaft zu stellen. Es sei für seine politische Ausrichtung ein Meilenstein, heißt es.

Für Charles wird die Reise aller Voraussicht nach besonders emotional: Im Alter von 25 Jahren erfuhr dort seine Mutter Queen Elisabeth II. (1926-2022) vom Tod ihres Vaters, König George VI. (1895-1952), und wurde zur Monarchin. Ein Insider sagte der Zeitung: "Es wird ein ergreifender Moment sein. Es wird unweigerlich eine Erinnerung an seine junge Mutter zu Beginn ihrer Regentschaft sein."

Der genaue Zeitpunkt der Reise steht noch nicht fest. Sie soll aber noch vor seinem Frankreich-Besuch stattfinden, heißt es in dem Bericht weiter. Charles wollte eigentlich als neuer König bei seiner ersten Amtsreise Paris besuchen. Aufgrund von dort stattfindenden Streiks wurde der Besuch jedoch zunächst aus Sicherheitsgründen verschoben.