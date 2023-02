König Charles III. begrüßt Wolodymyr Selenskyj im Buckingham Palast

König Charles III. hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Buckingham Palast zu einer Audienz empfangen. "Wir haben uns alle Sorgen um Sie gemacht", sagte Charles zu seinem prominenten Gast.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) ist zu einer überraschenden Europareise aufgebrochen. In London empfing König Charles III. (74) den ukrainischen Staatschef. Die Audienz im Buckingham Palast hat Selenskyj in einem Beitrag auf Instagram als "Ehre" bezeichnet und .

: "Wir haben uns alle Sorgen um Sie gemacht und denken bereits seit geraumer Zeit an ihr Land". Präsident Selenskyj, der als erster Staatschef der Ukraine von einem englischen Monarchen empfangen wurde, dankt Charles in seinem Instagram-Statement für die Unterstützung "ukrainischer Bürger, die vor dem Krieg im Vereinigten Königreich Zuflucht gefunden haben". Vor seinem Besuch im Buckingham Palast hielt Selenskyj eine Rede vor dem britischen Parlament und traf sich mit Premierminister Rishi Sunak (42), .

Am Abend trifft Wolodymyr Selenskyj in Paris auf Olaf Scholz

Am Abend wird Selenskyj . Der französische Präsident Emmanuel Macron (45) wird seinen Kollegen im Élysée-Palast begrüßen - und auch der Bundeskanzler Olaf Scholz (64) wird bei dem Treffen anwesend sein. Am morgigen Donnerstag soll Selenskyj dann weiter nach Brüssel reisen, um an einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten teilzunehmen.