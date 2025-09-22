Auf dem Oktoberfest wird gefeiert – und auch mächtig geflirtet. Wie steht Verena Kerth zu Liebeleien auf der diesjährigen Wiesn? Hat sie womöglich bereits einen Wiesn-Flirt gefunden? Und was hat es mit den Gerüchten rund um Kerth und Realitystar Serkan Yavuz auf sich?

Am Samstag (20. September) öffnete das größte Volksfest der Welt wieder seine Pforten. Bereits zum Wiesn-Auftakt mischten sich viele Promis unter die Feierwütigen – darunter auch Verena Kerth (44). Beim Aufhübschen fürs Oktoberfest war es zuvor zu einem Stressmoment mit Busenfreundin Claudia Obert (63) gekommen. Zwischen Brezn und Bier legte sich die Angespanntheit jedoch schnell. Kerth war auch beim Almauftrieb in Käfers Wiesn-Schänke mit von der Partie. Als waschechte Münchnerin lässt sie sich nur wenige Promi-Events auf der Theresienwiese entgehen. Wie steht Single-Lady Verena Kerth zu Flirts auf dem Festgelände?

Verena Kerth auf Flirt-Kurs: "Neuer Mann nach der Wiesn"

"Also auf der Wiesn ist immer Flirt-Alarm", meint Verena Kerth in einem -Interview. Die Münchnerin lässt durchklingen, dass sie zu romantischen Annäherungen nicht "Nein" sagen würde. "Ich krieg ja auch jedes Jahr ne neue Beziehung auf der Wiesn angeschleppt. Wenn ich nicht in einer Beziehung oder verlobt bin, hab ich immer einen neuen Mann an der Seite nach der Wiesn", so die 44-Jährige mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Von 2022 bis 2024 war Sänger Marc Terenzi (47) der Mann an Verena Kerths Seite. Pärchenauftritte auf dem Oktoberfest waren nicht selten. Im Juli des vergangenen Jahres wurde jedoch bekannt, dass sich das Paar getrennt hatte. Die beiden gingen nicht im Guten auseinander und Terenzi schlitterte in ein Tief.

Flirt-Alarm bei Verena Kerth: "Mal schauen, was noch passiert"

Ob Verena Kerth auf der Wiesn bereits ein neues Flirt-Objekt in Aussicht hat? Die Dirndl-Schleife hat sie in der diesjährigen Oktoberfest-Saison jedenfalls links gebunden. Ihr Single-Status dürfte für interessierte Männer demnach nicht zu übersehen sein. Und Kerth hat Hoffnung: "Die Wiesn hat ja gerade erst begonnen, mal schauen, was noch passiert."

Liebeswirbel um Verena Kerth und Realitystar: Was ist dran?

Auf dem Oktoberfest feiert Verena Kerth gern an der Seite ihrer Promi-Kollegen. Mit Reality-TV-Stars wie Sam Dylan und Serkan Yavuz anzustoßen, war der Blondine demnach am ersten Wiesn-Wochenende ein großes Vergnügen. Doch dann kam es zu einem Vorfall, der die Stimmung trübte. Affären-Gerüchte machten die Runde.

Am ersten Wiesn-Wochenende feierte Verena Kerth ausgelassen an der Seite von Realitystar Serkan Yavuz. © imago/Star-Media

Serkan Yavuz' Noch-Ehefrau Samira, mit der er nach Beziehungsproblemen offenbar wieder anbandelte, erreichte eine anonyme Nachricht. Darin hieß es, dass zwischen Kerth und Yavuz etwas laufen soll.

Samira Yavuz behauptet, Serkan habe mit Verena Kerth geknutscht. © Instagram

Doch was ist dran an dem Knutsch-Gerücht um Verena Kerth und Serkan Yavuz? Ihre Wiesn-Begleiter dementierten die Vorwürfe, welche Samira Yavuz verbreitete. Sam Dylan, Rafi Rachek und Raul Richters Freundin Vanessa wollen keinen Wiesn-Flirt zwischen Kerth und Yavuz mitbekommen haben. Samira Yavuz hält weiterhin an ihrer Behauptung fest. Ihr Noch-Ehemann sei längere Zeit nicht erreichbar gewesen, habe zu viel getrunken und sei in einem bekannten Münchner Hotel gewesen...