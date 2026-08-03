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Knutsch-Alarm in Kitzbühel: Dolly Buster geht mit Promi-Mann auf Tuchfühlung

Im legendären Promi-Hotspot Rosi`s Sonnbergstuben haben die VIPs ausgelassen die "Almrauschparty" gefeiert. Wer war in Kitzbühel mit dabei und auf welchen Prinzen hatte es Ex-Erotikstar Dolly Buster abgesehen?
Leute-Reporterin Franziska Hofmann
Franziska Hofmann |
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Hier posierte Dolly Buster noch solo für die Fotografen.
Rosi’s Sonnbergstuben 10 Hier posierte Dolly Buster noch solo für die Fotografen.
Auf der "Almrauschparty" haben es die VIPs in Rosi`s Sonnbergstuben krachen lassen.
Rosi’s Sonnbergstuben 10 Auf der "Almrauschparty" haben es die VIPs in Rosi`s Sonnbergstuben krachen lassen.
Verena Kerth wollte sich das besondere Event in Kitzbühel nicht entgehen lassen.
Rosi’s Sonnbergstuben 10 Verena Kerth wollte sich das besondere Event in Kitzbühel nicht entgehen lassen.
Auch Giulia Siegel war für die "Almrauschparty" angereist.
Rosi’s Sonnbergstuben 10 Auch Giulia Siegel war für die "Almrauschparty" angereist.
Kurz darauf begrüßte die ehemalige Erotik-Darstellerin Promi-Wirtin Rosi Schipflinger.
Rosi’s Sonnbergstuben 10 Kurz darauf begrüßte die ehemalige Erotik-Darstellerin Promi-Wirtin Rosi Schipflinger.
Für Marcus Prinz von Anhalt gab es von Dolly Buster sogar ein Bussi.
Rosi’s Sonnbergstuben 10 Für Marcus Prinz von Anhalt gab es von Dolly Buster sogar ein Bussi.
Für die österreichischen Realitystars Lydia Kelovitz und Johannes Höfinger war die "Almrauschparty" ein Heimspiel.
Rosi’s Sonnbergstuben 10 Für die österreichischen Realitystars Lydia Kelovitz und Johannes Höfinger war die "Almrauschparty" ein Heimspiel.
Marcus Prinz von Anhalt freute sich über die Einladung nach Kitzbühel.
Rosi’s Sonnbergstuben 10 Marcus Prinz von Anhalt freute sich über die Einladung nach Kitzbühel.
Florian Simbeck, bekannt als Stefan von "Erkan und Stefan", bekam am Schießstand tatkräftige Unterstützung von Dolly Buster.
Rosi’s Sonnbergstuben 10 Florian Simbeck, bekannt als Stefan von "Erkan und Stefan", bekam am Schießstand tatkräftige Unterstützung von Dolly Buster.
Für Ehefrau Stephanie Simbeck gab es eine Rose.
Rosi’s Sonnbergstuben 10 Für Ehefrau Stephanie Simbeck gab es eine Rose.

Zwischen Dirndln, Schampus und feuchtfröhlicher Wiedersehensfreude: Die legendäre "Almrauschparty" in Rosi’s Sonnbergstuben im Lieblings-Urlaubsdomizil der Reichen und Schönen hat auch heuer wieder zahlreiche Promis auf den Berg in Kitzbühel gelockt: Unter das Partyvolk hatten sich etwa Moderatorin Verena Kerth, DJane Giulia Siegel – und auch der umstrittene Rotlicht-Unternehmer Marcus Prinz von Anhalt – gemischt.

Nach Turtel-Gerüchten mit Lugner-Ex: Marcus von Anhalt auf Kuschelkurs mit Dolly Buster

Die beliebte Party-Location der Münchner High Society hat dem Adoptivsohn von Frédéric Prinz von Anhalt, der vor allem durch seine ausschweifenden Luxus-Exzesse und den einen oder anderen Skandal Bekanntheit erlangte, schon in der Vergangenheit einen medial beachteten Flirt verschafft: So ging zuletzt eine angebliche Liebelei zwischen Marcus Prinz von Anhalt und der Witwe des österreichischen Bau-Löwen Richard "Mörtel" Lugner († 2024), Simone Lugner, durch die Medien.

Am Freitag hingegen zeigte sich der Problem-Prinz ganz angetan von einer anderen Dame: Erotik-Sternchen Dolly Buster und Marcus Prinz von Anhalt kennen sich bereits aus ihrer Zeit in der Reality-Show "Promi Big Brother" – und schienen sich ganz besonders zu freuen, den jeweils anderen wiederzusehen – das zumindest lässt ein leidenschaftlicher, öffentlich zur Schau gestellter Kuss auf der Tanzfläche vermuten, der auch dem übrigen Partyvolk nicht verborgen blieb.

Für Marcus Prinz von Anhalt gab es von Dolly Buster sogar ein Bussi.
Für Marcus Prinz von Anhalt gab es von Dolly Buster sogar ein Bussi. © Rosi’s Sonnbergstuben

Promis feiern "Almrauschparty" in Kitzbühel

Gefeiert wurde, wie schon in den Jahren zuvor, bis in die frühen Morgenstunden – und auch die singende Wirtin höchstpersönlich, Rosi Schipflinger, ließ es sich nicht nehmen, ihren VIP-Gästen ein exklusives Ständchen zu zwitschern.

Welche Promis sich das Event nicht entgehen lassen wollten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

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2 Kommentare
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  • Schwarzenbäcker vor einer Stunde / Bewertung:

    Wo war Frau Ballack?

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  • Mallory vor einer Stunde / Bewertung:

    Als Gäste die üblichen "langweiligen" Adabeis mit den besonders dicken Lippen zu Gast beim "Kitzbüheler Hausdrachen" (lt. Kommentar von Gästen).

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