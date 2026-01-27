Knatsch bei "Die Rosenheim-Cops": TV-Kommissar sorgt für Ärger

Was tun, wenn ein mies gelaunter Kollege die Nerven aller Mitarbeiter strapaziert? Vor diesem Problem stehen aktuell "Die Rosenheim-Cops", denn ein Serien-Star benimmt sich wie eine Diva. Wie schaffen es die Serienmacher, wieder Ruhe in den Trubel zu bringen?

Auto kaputt, Handy mit Wasserschaden, zu spät zur Arbeit – und Schuld daran haben alle anderen, nur man selbst nicht. Als Kriminalhauptkommissar Anton Stadler zeigt sich Dieter Fischer in der aktuellen Folge der 25. Staffel "Die Rosenheim-Cops" von seiner besonders mürrischen Seite. Wie reagieren die Kollegen darauf?

In "Rosenheim-Cops"-Rolle: Dieter Fischer macht deutliche Ansagen

In der Episode "Tod im Wellnesshotel" (TV-Ausstrahlung am 27. Januar) müssen Stadler und seine Partnerin Julia Beck (Michaela Weingartner) den Mord an einer Influencerin aufklären. Bevor der Ermittler am Tatort erscheint, wird er beim gemeinsamen Frühstück mit Marie Hofer (Karin Thaler) bereits von einer Pechsträhne verfolgt. Sein Auto springt nicht mehr an und er verschüttet Kaffee über sein Handy. Kurzerhand wird mit übermäßig bestimmter Art beschlossen, dass Frau Hofer ihn unverzüglich zur Arbeit fährt. Ihren Kaffee austrinken darf sie dabei nicht. "So lange würde ich jetzt ungern warten wollen", lautet die Ansage von Stadler.

Im Büro angekommen legt sich der Polizeibeamte auch noch mit Sekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) an. Sie soll sich um einen Werkstatttermin und sein defektes Handy kümmern – von einem "Bitte" oder "Danke" fehlt dabei jede Spur. Ihre freche Antwort: "Herr Stadler, mir war bis heute nicht bewusst, dass ich Ihre Privatsekretärin bin."

Anton Stadler poltert: "Hat sich hier jetzt alles gegen mich verschworen?"

Auch am Tatort angekommen bessert sich das Diven-Gehabe von Anton Stadler nicht unbedingt. Sein neues Opfer: Julia Beck. Der Kommissar überlässt seiner jungen Kollegin den Großteil der Arbeit und rekrutiert sie als persönliche Chauffeurin. Selbst als die Polizeibeamtin ihn darauf hinweist, dass es sich dabei doch um seine Privatangelegenheit handeln würde, gibt es keine Einsicht. "Ja, mein Gott, ich beeile mich", poltert er mies gelaunt. Er vermutet gar eine Intrige: "Hat sich hier jetzt alles gegen mich verschworen?"

Am Tatort kann sich Anton Stadler (Dieter Fischer, m.) nicht so richtig auf die Arbeit konzentrieren. © ZDF/Markus Sapper

Vorsicht, Spoiler! Hier wird der Mord aufgeklärt

Der Mord gerät – wie für "Die Rosenheim-Cops" üblich – schnell in den Hintergrund. Dennoch können Stadler und Beck das Verbrechen aufklären: Die Managerin des Opfers stellt sich als Mörderin heraus. Sie hatte die Influencerin beklaut und war dabei erwischt worden. Und am Ende hat auch der grantige Kommissar sein Lachen wiedergefunden.

Im wahren Leben unterscheidet sich Dieter Fischer übrigens von seiner TV-Rolle. "Der Stadler ist grantiger, geiziger und mürrischer als ich", sagte er kürzlich im persönlichen Gespräch mit der AZ. Und eins steht fest: Ob vor oder hinter der Kamera, am Ende sind "Die Rosenheim-Cops" ein gutes Team.