Knapp daneben: Kim Kardashian durch Anwaltsprüfung gerasselt

Kim Kardashian möchte Anwältin werden und studiert deshalb seit über einem Jahr Jura. Ihre erste Prüfung hat die Unternehmerin nun jedoch nicht bestanden.

Kim Kardashian bei einem Event in Armenien, 2019.

Kim Kardashian (40) studiert seit über einem Jahr Jura, um später einmal Anwältin zu werden. Ihre erste große Prüfung hat die Unternehmerin nun aber vermasselt. Kardashian ist tatsächlich durch ihre erste Anwaltsprüfung gerasselt, wie sie nun im Teaser Insgesamt soll sie nur 474 von 560 benötigten Punkten erreicht haben.

"Ich habe sechs Wochen lang zehn bis zwölf Stunden am Tag damit verbracht, zu lernen. Es war mir so wichtig, diese Prüfung zu machen. Nicht zu bestehen, zieht den Kampfgeist runter; du möchtest einfach aufgeben", gibt sie in der Episode zu, die bereits vor einigen Monaten gedreht wurde. Trotz dieser schlechten Nachricht scheint Aufgeben heute keine Option mehr für die 40-Jährige zu sein.

Die Prüfung sei "extrem schwierig"

"Leider habe ich noch nicht bestanden, aber ich werde nicht aufgeben und bereite mich vor, die Prüfung bald erneut zu absolvieren", antwortet sie kürzlich auf eine Fan-Frage via Instagram. Die Anwaltsprüfung sei aber "extrem schwierig". Wann sie erneut zum Test antreten wird, ist bislang nicht bekannt. Ihr Vater Robert Kardashian (1944-2003) war ein weltberühmter Anwalt und verteidigte unter anderem 1995 O.J. Simpson (73) in dessen Mordprozess.