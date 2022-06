Knallroter Hingucker: Nilam Farooq beim Deutschen Filmpreis

Schauspielerin Nilam Farooq war in ihrem knallroten Dress nicht zu übersehen, als sie beim Deutschen Filmpreis mit ihrem "Contra"-Kollegen Christoph Maria Herbst über den roten Teppich lief. Gemeinsame sahnten die beiden den Ernst-Lubitsch-Preis ab.

Die Berliner Schauspielerin und ehemalige YouTuberin Nilam Farooq (32) war eine der großen Gewinnerinnen der diesjährigen Verleihung des Deutschen Filmpreises am Freitagabend in ihrer Heimatstadt. Sie wurde nicht nur zusammen mit ihrem Schauspielkollegen Christoph Maria Herbst (56) für ihre Darstellung in Sönke Wortmanns (62) Kinofilm "Contra" (2021) mit dem Ernst-Lubitsch-Preis ausgezeichnet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Außerdem verzauberte sie Fans, Kollegen und Fotografen am roten Teppich mit ihrem knallroten Abendkleid. Passend zu der bodenlangen A-Linien-Robe mit Spagettiträgern hatte sie ebenfalls knallroten Lippenstift aufgetragen. Dazu kombinierte sie dezenten Schmuck und hellen Nagellack. Das lange braune gewellte Haar hatte Nilam Farooq zum lockeren Seitenscheitel frisiert.