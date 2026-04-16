RTL stellt sein Morgenprogramm um und präsentiert bald ein brandneues Magazin – dafür müssen allerdings drei bekannte Formate weichen. Auch zwei Moderatoren müssen ihre Posten räumen. Der Sender reagiert in der AZ mit einem klaren Statement.

"Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" gibt es bald nicht mehr, denn RTL strukturiert sein morgendliches Programm komplett um. In Zusammenarbeit mit ntv startet am 4. Mai 2026 mit "Deutschland am Morgen" ein brandneues Nachrichtenmagazin, das die Zuschauer schon zu Tagesbeginn vor die Bildschirme locken soll. Ein Teil des Moderationsteams der "Punkt"-Formate bleibt vor der Kamera erhalten, doch zwei bekannte Gesichter müssen gehen.

Aussortiert: RTL-Sendung muss sich von zwei Moderatoren verabschieden

Wie RTL mitteilt, werden in dem neuen Format Sabrina Ilski und Jörg Boecker sowie Sibylle Scharr und Jan Malte Andresen als Moderationspaare durch die Sendung führen. Mit Sarah Oswald und Daniel Fischer wird das Team erweitert. "Deutschland am Morgen" sei den Verantwortlichen zufolge "der tägliche Begleiter für alle, die bestens informiert und gut unterhalten in den Tag starten wollen". Auffällig ist allerdings: Bei den Moderatoren fehlen zwei bekannte Namen aus den "Punkt"-Formaten.

Angela Finger-Erben und Simon Beeck stehen für "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" aktuell noch vor der Kamera, werden in der neuen Sendung allerdings nicht mit dabei sein. Auf AZ-Anfrage teilt eine RTL-Sprecherin mit: "Zum jetzigen Zeitpunkt können wir bestätigen, dass Angela Finger-Erben und Simon Beeck nicht Teil des Moderationsteams von 'Deutschland am Morgen' sein werden." Damit haben die beiden TV-Gesichter lukrative Jobs verloren. Ob mit ihnen im Gegenzug andere Sendungen geplant werden, steht noch nicht fest, wie die Sprecherin weiter erklärt: "Zu möglichen weiteren Planungen halten wir Sie gerne auf dem Laufenden."

Jörg Boecker, Sabrina Ilski, Sybille Scharr und Jan Malte Andresen moderieren das neue RTL-Magazin "Deutschland am Morgen". © RTL/Lena-Luise Grellert/Maya Claussen

Freude und kryptische Zeilen: So reagieren Angela Finger-Erben und Simon Beeck

Dass sie künftig nicht mehr durch ein RTL-Morgenmagazin führen wird, scheint für Angela Finger-Erben keine Belastung zu sein. "Glückwunsch an die ganzen Teams. Es sind ganz tolle Kollegen. Viel Glück und ich werde euch natürlich gucken. Das wird cool", teilt sie in einem Video in ihrer Instagram-Story mit. Und wie geht es Simon Beeck mit dem Verlust der "Punkt"-Formate? Er äußert sich in den sozialen Medien etwas kryptisch und schreibt: "Danke für eure ganzen lieben Nachrichten gerade. Das ist sehr süß! Ich fühle mich sehr wertgeschätzt."

Das RTL-Team aus den morgendlichen "Punkt"-Formaten bereitet sich auf den Abschied vor. © instagram/simonbeeck

Die beiden TV-Stars sind aber nicht die ersten Moderatoren, die von RTL eine Abfuhr bekommen haben. Vor wenigen Wochen meldete sich auch "Punkt"-Kollegin Annett Möller zu diesem Thema – und sprach deutliche Worte: "Heute wirst du gefeiert, morgen wirst du gefeuert. [...] So oder so ähnlich kann es in unserer Branche tatsächlich zugehen. Hab ich alles schon erlebt."

Trotz Job-Verlust: Moderatoren bleiben RTL erhalten

Wie es nun für die aussortierten Moderatoren weitergehen wird? Zumindest Angela Finger-Erben hat beim Kölner Privatsender noch ein weiteres Eisen im Feuer: Mit Dragqueen Olivia Jones präsentiert sie seit Jahren "Ich bin ein Star – Holt mich hie raus! Die Stunde danach". Und auch Simon Beeck wird wohl weiterhin mit RTL verbandelt bleiben. Neben seiner Tätigkeit vor der Kamera ist er auch als Sprecher aktiv – seine Stimme kennt man vor allem aus Shows wie "Love Island" oder auch aus dem legendären Dschungelcamp. Ob die beiden bei ihrem "Punkt"-Abschied dennoch ein paar Tränen vergießen werden? Das sehen die Zuschauer erst in der letzten Ausgabe, für die sie vor der Kamera stehen werden.