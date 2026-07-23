Knallhart-Entscheidung in der Chefetage: RTL wirft Promi-Familie raus

Quoten-Drama bei RTL. Der Kölner Privatsender hat sein Programm kurzfristig umgestellt. Die Free-TV-Premiere der fünften Staffel von "Diese Ochsenknechts" wird nicht fortgesetzt. Der TV-Sonntagabend bekommt Veränderungen.

RTL reagiert auf die schlechten Quoten und nimmt die Serie der Ochsenknechts aus dem linearen TV

Am 5. Juli zeigte RTL die erste Folge der fünften Staffel "Diese Ochsenknechts". Damit feierte die Sky Original Serie ihre Free-TV-Premiere bei dem Privatsender. Nach drei ausgestrahlten Episoden fliegt das Format nun jedoch wieder aus dem Programm.

"Diese Ochsenknechts": Erst haben die Zuschauer zu wenig Interesse, dann die Senderverantwortlichen

Die Doku-Serie ging bei Sky und WOW am 21. April 2026 in die fünfte Staffel. Nach der Übernahme von Sky durch RTL plante der Kölner Sender die Free-TV-Premiere der Doku-Serie. Wöchentlich sollten immer sonntags um 19.05 Uhr die Folgen der fünften Staffel ausgestrahlt werde.

Doch nach der Ausstrahlung der dritten Folge am 19. Juli zieht RTL nun die Reißleine. Der Grund: Schlechte Quoten. Die erste Folge erreichte noch 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Zur dritten Folge am vergangenen Sonntag schalteten nur noch 410.000 Menschen ein. Damit sank der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen von 5,2 Prozent auf 3,0 Prozent. Auch in der erweiterten Zielgruppe konnten lediglich 3,4 Prozent erzielt werden.

Die Protagonisten von "Diese Ochsenknechts"(v.l.): Nino Sifkovits, Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Bärbel Ochsenknecht, Natascha Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht. Der Sender RTL hat die Folgen der fünften Staffel aus dem Programm gestrichen. © 2026 Getty Images/Bojan Ritan

Sofortige Ochsenknecht-Absetzung: Schon ab Sonntag laufen "Die Versicherungsdetektive"

RTL reagiert darauf sofort: Schon am kommenden Sonntag, 26. Juli, wurde die eingeplante vierte Folge von "Diese Ochsenknechts" aus dem Vorabendprogramm gestrichen. Stattdessen zeigt der Sender um 19.05 Uhr eine Wiederholung von "Die Versicherungsdetektive". Ob "Diese Ochsenknechts" einen neuen Sendeplatz erhält, ist derzeit nicht bekannt. Auf dem Streaminganbieter RTL+ sowie bei WOW und Sky ist die gesamte fünfte Staffel bereits abrufbar.