Klinik statt Oktoberfest: Warum Claudia Effenberg im Krankenhaus liegt

Claudia Effenberg muss derzeit im Krankenhaus behandelt werden. Die Ehefrau von Ex-Fußballer Stefan Effenberg hat sich eine schwere Infektion zugezogen und bereits einen belastenden Eingriff am Herzen hinter sich. Am heutigen Montag steht ihr nun eine weitere Prozedur bevor.

Claudia Effenberg (61) wird derzeit wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt. Nach eigenen Angaben leidet die Ehefrau von Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg (58) zudem an einer Blutvergiftung, . Am heutigen Montag steht eine weitere Untersuchung an: Mithilfe einer Punktion soll geklärt werden, was sich im Bereich ihrer Lunge angesammelt hat.

"Ich habe eine sehr krasse Lungenentzündung mit einer Blutvergiftung. Keine Ahnung, wo und wie ich mir das eingefangen habe", sagt Effenberg der Zeitung. Schon das Telefonat scheint die 61-Jährige viel Kraft zu kosten. Laut dem Bericht fällt ihr das Sprechen schwer.

Punktion soll jetzt Klarheit bringen

Noch ist offenbar unklar, was genau die Ärzte bei der anstehenden Untersuchung erwartet. "Meine Lunge wird punktiert. Laut den Ärzten hat sich da etwas in der Lunge gesammelt. Sie hoffen, dass es nur Wasser ist. Ich weiß noch nicht, was das zu bedeuten hat", schildert Effenberg ihre derzeitige Situation.

Bereits am Sonntag hatte sie einen weiteren Eingriff überstehen müssen. "Am Sonntag wurden mir zwei Stents gelegt, damit mein Herz mehr Blut bekommt. Das war der Horror!", sagt sie über die Behandlung.

Trotz der ernsten gesundheitlichen Probleme berichtet Effenberg auch von einer positiven Entwicklung. Ihre Werte würden sich von Tag zu Tag verbessern. Behandelt werde sie derzeit unter anderem mit einem starken Antibiotikum. Das wichtigste Ziel sei für die Ärzte nun, dass sie wieder normal atmen könne.

Unterstützung bekommt die frühere "Dschungelcamp"-Teilnehmerin von ihrer Familie. Ehemann Stefan Effenberg und ihre Tochter Lucia (27) besuchten sie im Krankenhaus. "Kraft geben mir Stefan und meine Tochter Lucia, die beide an meiner Seite im Krankenhaus waren. Das war total schön", erzählt sie.