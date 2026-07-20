Kleiner Bruder von Giovanni Zarrella: Ist Stefano schon seine eigene Marke?

Jahrelang galt Stefano Zarrella vor allem als jüngerer Bruder von Giovanni Zarrella. Mit Kochvideos machte er sich selbstständig und ist heute einer der bekanntesten Food- und Lifestyle-Creator Deutschlands. So trat er aus dem Schatten.

Lange Zeit war Stefano Zarrella (35) vor allem eines: der kleine Bruder von Sänger und Moderator Giovanni Zarrella (48) und Teil einer prominenten Familie, die durch Musik, Fernsehen und öffentliche Auftritte bekannt wurde. Heute steht sein Name längst für eine eigene Marke. Mit 2,6 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram (Stand Juli 2026) gehört Stefano Zarrella zu den erfolgreichsten deutschen Food- und Lifestyle-Creatorn - und hat seinen einstigen Status als "Bruder von" hinter sich gelassen.

Während Giovanni Zarrella bereits früh im Musikgeschäft Fuß fasste und später als Moderator großer ZDF-Shows erfolgreich wurde, musste Stefano seinen eigenen Weg finden. Die öffentliche Wahrnehmung der Familie wurde lange von Giovanni und dessen Ehefrau Jana Ina Zarrella (49) geprägt. Jana Ina, selbst Model, Moderatorin und Unternehmerin, folgen heute rund eine Million Menschen auf Instagram. Giovanni erreicht etwa 500.000 Menschen auf der Plattform.

Dass sein älterer Bruder Giovanni für ihn lange eine wichtige Orientierung war, daraus hat Stefano Zarrella nie ein Geheimnis gemacht. : "Giovanni ist für mich immer ein Vorbild gewesen." Gerade in der Zeit nach dem Abitur, als er beruflich unsicher gewesen sei, habe ihm sein Bruder geholfen: "Ich bin unglaublich dankbar, Giovanni zu haben. Er ist der Typ Bruder, der immer ein offenes Ohr hat."

Stefano Zarrella kocht sich nach vorn

Stefanos Durchbruch kam über den Herd. Mit einfachen, zugänglichen Kochvideos baute er sich eine große Community auf. Seine Stärke: Er machte das Kochen weniger kompliziert und verband Rezepte mit Unterhaltung, Alltag und persönlicher Nähe.

Dass Kochen für ihn weit mehr als Social-Media-Content ist, betonte Zarrella mehrfach in Interviews. "Ich möchte zeigen, dass Kochen Spaß macht und dass man dieses Glück mit der Familie und mit Freunden teilen kann", . Auf die Frage nach einer möglichen TV-Karriere erklärte er damals außerdem: "Wenn eine TV-Anfrage kommen würde, hinter der ich stehen kann - dann wäre ich schon am Start." Diese Entwicklung ist inzwischen Realität geworden.

Seinen Instagram-Account startete er bereits 2012. Einer breiten Öffentlichkeit wurde er jedoch erst viele Jahre später bekannt. Während der Corona-Pandemie ab 2020 begann er, regelmäßig einfache Rezepte zu teilen. In seinen Videos kochte er, tanzte und zeigte Einblicke in sein Leben. Auch seine damalige Beziehung mit der ehemaligen "GNTM"-Teilnehmerin (2021) Romina Palm (27) war Teil der Clips.

Im Sommer 2021 machte Stefano Zarrella ihr einen Heiratsantrag in Rom. Palm veröffentlichte anschließend Bilder der Verlobung auf Instagram, darunter auch den Verlobungsring und ein schlichtes "JA". Der Beitrag ist heute nicht mehr verfügbar. Das Paar trennte sich 2023. Die öffentliche Aufmerksamkeit rund um sein Privatleben verstärkte das Interesse an Stefano Zarrella als Person hinter den Kochvideos.

Vom Food-Influencer zum Unternehmer

Mit wachsender Reichweite entwickelte sich Stefano Zarrella vom Rezept-Creator zum Unternehmer und Mediengesicht. Er veröffentlichte eigene Kochbücher, arbeitete mit Marken zusammen und baute seine Präsenz über Social Media hinaus aus. Hinter den oft unkompliziert wirkenden Kochvideos steckt nach seinen eigenen Angaben deutlich mehr Arbeit, als viele vermuten. : "Es sieht natürlich immer so einfach aus, allerdings steckt sehr viel Zeit und Leidenschaft dahinter." Je nach Rezept oder Format könne die Produktion eines Videos zwischen einer und vier Stunden dauern.

Wie bei vielen erfolgreichen Influencern veränderte sich auch sein Content mit der Zeit. Heute geht es auf seinen Kanälen nicht mehr ausschließlich um Rezepte, sondern um seinen Alltag mit Hund Rocky, seiner geliebten Herkunftsfamilie, seinen Freunden und persönliche Themen. Auch der offene Umgang , unter der er nach eigenen Angaben seit der Kindheit leidet, wurde Teil seiner öffentlichen Geschichte. Aus dem Kochkanal wurde ein Lifestyle-Format, bei dem nicht mehr nur , sondern die Person Stefano Zarrella im Mittelpunkt steht.

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spricht Stefano heute deutlich reflektierter über seinen beruflichen Weg. Große Ziele seien für ihn wichtig, gleichzeitig gehe es ihm längst nicht mehr nur um Reichweite, sondern darum, Menschen mit seinen Projekten zusammenzubringen - etwa bei seinen Kochkursen, bei denen aus Fremden oft schnell eine Gemeinschaft werde.

Zarrella sprach außerdem offen über den Umgang mit Rückschlägen. Nach einer Stressfraktur im Fuß sagte er : "Ich nehme nur eine Droge - und die heißt Sport." Gleichzeitig erklärte er, dass Rückschläge für ihn nicht bedeuteten, Ziele aufzugeben, sondern höchstens deren Zeitpunkt zu verschieben.

Medienpersönlichkeit in Fernseh- und Filmprojekten

Stefano Zarrella war in den vergangenen Jahren in verschiedenen Fernseh- und Filmprojekten aktiv. 2021 sprach er die Figur "Ciccio" im Animationsfilm "Luca". Ende 2022 gewann er die dritte Ausgabe der "TV total Autoball WM" und trat außerdem in der Serie "Unter uns" auf. 2023 war er als Vertretung für den TV-Koch Armin Roßmeier (geb. 1949) im "ZDF-Fernsehgarten" zu sehen und spielte eine Rolle in der Kinokomödie "Trauzeugen". Im Jahr 2024 nahm er an der Tanzshow "Let's Dance" teil und belegte gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) den zehnten Platz.

Am Montag (20. Juli) ist Stefano Zarrella um 20:15 Uhr in der TV-Reportage "Der SAT.1-Fertiggerichte-Check! Familienklassiker aus der Tiefkühltruhe" zu sehen. In der Show geht es um die Frage, wie sich Lasagne, Gyros oder Fischgerichte aus der Tiefkühltruhe mit professionellen Tricks kulinarisch aufwerten lassen.

Trotz seiner eigenen erfolgreichen Karriere betont Stefano Zarrella bis heute die enge Verbindung zu seinem Bruder. : "Wir sind echt ein gutes Team und können immer aufeinander zählen." Gleichzeitig hob er hervor, wie viel er von Giovanni über den Umgang mit Öffentlichkeit und Medien gelernt habe.