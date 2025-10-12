"Kleine Stillpause": Miriam Neureuther läuft Marathon in München – Felix soll auch ran

Beim Marathon München 2025 steht nicht nur sportliche Ausdauer im Mittelpunkt, sondern auch das Familienleben: Miriam Neureuther, vierfache Mutter und ehemalige Biathletin, läuft ihren allerersten Marathon – nur sieben Monate nach der Geburt ihres vierten Kindes.

Miriam und Felix Neureuther sind seit 2017 verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder.

Am Sonntagmorgen ist in der bayerischen Landeshauptstadt der Startschuss für den Marathon München 2025 gefallen. Unter den tausenden Läufern ist auch ein bekanntes Gesicht: Miriam Neureuther (35). Die ehemalige Biathletin und Langläuferin wagt sich an ihren ersten Langstreckenlauf über 42 Kilometer. 2019 beendete die Ehefrau von Felix Neureuther (41) ihre aktive Karriere.

Vierfach-Mama Miriam Neureuther startet beim Marathon München

Auf Instagram zeigt sich Miriam Neureuther kurz vor dem Start mit einem Selfie, trägt stolz ihr Marathon-Shirt und die Startnummer 5380. Dazu schreibt sie: "Mein allererster Marathon heute."

Pragmatisch und euphorisch:"Kleine Stillpause, dann geht’s loooooos"

In einer weiteren Instagram-Story lässt Miriam Neureuther ihre Follower an einem sehr persönlichen Moment teilhaben: "Kleine Stillpause, dann geht’s loooooos." Dabei sitzt die 35-Jährige im parkenden Auto auf dem Fahrersitz, während sie ihren sieben Monate alten Sohn Mats stillt. Im Hintergrund sieht man das einmalige Zeltdach des Münchner Olympiastadions.

Marathon-Premiere in München: Miriam Neureuther stellt sich der Herausforderung über 42 Kilometer. © Instagram/MiriamNeureuther

Miriam Neureuther: "Nächstes Jahr läufst du, Felix"

Die einstige Spitzensportlerin neckt Ehemann Felix Neureuther. Sie schreibt augenzwinkernd: "Nächstes Jahr läufst du, Felix, und ich schaue zu." Ob der 41-Jährige auf dem Beifahrersitz die Stellung hält und sich um Baby Mats kümmert, lässt Miriam unerwähnt.

Der Lauf ist für Miriam Neureuther eine besondere Premiere: Erst im März dieses Jahres kam ihr vierter Sohn zur Welt. Dass sie nun, nur wenige Monate später, einen Marathon läuft, dürfte auch für sie selbst ein emotionales Erlebnis sein.

Sportliche Powerfrau mit Familienfokus

Miriam Neureuther zeigt mit ihrem Auftritt einmal mehr, dass Mutterschaft und sportlicher Ehrgeiz kein Widerspruch sein müssen. Mit Humor, Bodenständigkeit und einer ordentlichen Portion Disziplin beweist sie: Auch mit vier Kindern möchte sie sich große sportliche Ziele setzen – und diese erreichen.