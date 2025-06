Kleider mit Polka Dots sind diesen Sommer wieder überall

2025 ist der Sommer der Retro-Prints: Ein spannendes Revival erleben die Polka Dots. Das Pünktchen-Muster ist aber nicht nur in klassischem Schwarz-Weiß angesagt, sondern auch in neuen Varianten.

Sie sind verspielt, feminin und ikonisch: Kleider mit Polka Dots erleben im Sommer 2025 ein echtes Comeback und zählen zu den wichtigsten Modetrends des Jahres. Egal ob auf Instagram, den Laufstegen großer Modehäuser oder in den Schaufenstern beliebter Brands - das ikonische Pünktchen-Muster ist zurück und zeigt sich vielseitiger denn je.

Polka Dots: Ein zeitloses Muster kehrt zurück

Der Look versprüht nostalgischen Charme und ruft nach Urlaub, einer lauen Sommerbrise und einem Hauch Old Hollywood. , Jacquemus oder Carolina Herrera bringen Polka-Dot-Prints in modernen Silhouetten zurück - und lassen dabei auch Ikonen wie Marilyn Monroe, Lady Diana oder Julia Roberts in "Pretty Woman" wieder aufleben.

Klassisch in Schwarz-Weiß: So elegant wirken Polka Dots

Die bekannteste Variante bleibt der schwarz-weiße Kontrast. Schlichte Sommerkleider mit Bandeau-, oder Carmen-Ausschnitt sowie minimalistische Schnitte stehen dabei im Fokus. Kombiniert mit filigranen Riemchen-High-Heels, Ballerinas oder stylischen East-West-Bags entsteht ein Look zwischen Retro-Romantik und moderner Eleganz.

Modernes Update: Neue Farben und raffinierte Details

Neben dem Klassiker in Schwarz-Weiß erobern wie Schokoladenbraun, Violett, Puderrosa oder Beige die Sommergarderobe. Besonders braune Polka-Dot-Kleider, wie man sie im Moment auch bei Modeketten wie Zara oder Mango findet, wirken wärmer, softer und weniger retro, ohne dabei ihren Vintage-Charme zu verlieren. Ihr großer Vorteil: Sie lassen sich mühelos mit neutralen Tönen oder auffälligen Accessoires in sommerlichen Farben wie roten Heels oder orangenen Handtaschen kombinieren.

Verspielte Looks mit Rüschen und Volants

Wer es romantisch liebt, setzt auf oder floralen Applikationen. Ob mit Ballonärmeln oder Cut-outs, dieser Trend beweist, dass Punkte nicht nur klassisch, sondern auch sehr feminin, verspielt und kontrastreich sein können. Besonders die Kombination mit XXL-Korbtaschen und Cowboy-Boots sorgen für spannende Stilbrüche im Sommer 2025.

