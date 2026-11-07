Klartext von Miriam Neureuther: "Bin bereit, mehr Geld auszugeben"

Die Neureuthers legen großen Wert auf ein nachhaltiges Leben. Doch im stressigen Familienalltag ist man dabei schnell mit Herausforderungen konfrontiert. Im Interview mit der Abendzeitung spricht Miriam Neureuther jetzt über Einkaufsgewohnheiten, unvermeidbare Kompromisse und ihre Sicht auf den Umweltschutz.

Nachhaltigkeit spielt für viele eine immer größere Rolle und macht sich in nahezu allen Lebensbereichen bemerkbar. Schon kleine Entscheidungen können einen ökologischen Beitrag leisten. Das fängt bereits beim täglichen Einkauf im Supermarkt an, findet Miriam Neureuther (36).

Miriam Neureuther muss Kompromisse eingehen: "Wenn die Kinder Hunger haben"

"Wir versuchen, möglichst bewusst einzukaufen", erzählt Miriam Neureuther im Interview mit der Abendzeitung. "Regionale und saisonale Lebensmittel sind mir sehr wichtig", stellt sie klar. "Ich unterstütze gerne kleinere Geschäfte und heimische Betriebe und bin auch bereit, für gute, regionale Produkte etwas mehr Geld auszugeben. Mir liegt am Herzen, die Menschen und Unternehmen vor Ort zu unterstützen."

Dennoch lässt sich als Mutter von vier Kindern ein nachhaltiger Lebensstil nicht immer problemlos umsetzen. Die ehemalige Sportlerin versucht stets, "unnötige Verpackungen zu vermeiden". Im "turbulenten Familienalltag gelingt das allerdings nicht immer", räumt die 36-Jährige ein. Deshalb sei es unumgänglich, gelegentlich auch Kompromisse einzugehen: "Wenn es schnell gehen muss und die Kinder Hunger haben, landen auch bei uns mal praktisch verpackte Produkte im Einkaufswagen."

Miriam Neureuther gewann als ehemalige Biathletin und Skilangläuferin mehrere WM-Medaillen. © imago/Future Image

Doch beim Thema Nachhaltigkeit soll es ihr zufolge nie der Anspruch sein, in jeder Situation "alles perfekt machen zu müssen". Vielmehr komme es darauf an, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten einen Beitrag zu leisten, betont Miriam Neureuther im AZ-Interview.

Felix Neureuthers Ehefrau appelliert: "Neid und Missgunst hinter uns lassen"

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Felix Neureuther (42) und den vier gemeinsamen Kindern lebt Miriam in Garmisch-Partenkirchen. Die Familie verbringt viel Zeit in der Natur. Statt nur vor dem Handy zu sitzen, sollen Matilda, Leo, Lotta und Mats die Vorzüge ihrer Umgebung kennenlernen und die Bergwelt vor der eigenen Haustür genießen. Dass man diese Idylle nicht als selbstverständlich sehen darf, ist den Neureuthers durchaus bewusst. Der Schutz der Umwelt ist für die Eltern deshalb ein wichtiges Anliegen. Damit auch kommende Generationen eine gesunde Umwelt vorfinden, müsse sich aus Sicht von Miriam Neureuther noch einiges ändern.

Miriam und Felix Neureuther im Oktober 2014. Heute sind die Ex-Sportler vierfache Eltern. Geheiratet hatten die beiden im Dezember 2017. © imago/Sven Simon

Das gesellschaftliche Miteinander spielt dabei eine entscheidende Rolle, findet Miriam Neureuther: "Wir müssen wieder stärker aufeinander achten, zusammenhalten und Neid und Missgunst hinter uns lassen. Gerade bei großen Herausforderungen wie dem Umweltschutz braucht es ein gemeinsames Bewusstsein für Verantwortung." Für die Vierfach-Mama steht fest: "Nur wenn wir miteinander statt gegeneinander arbeiten, können wir wirklich etwas verändern und unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft ermöglichen."

Garmisch-Partenkirchen mit seiner idyllischen Bergkulisse: Hier lebt Miriam Neureuther mit ihrer Familie. © imago/Philippe Ruiz

Dahoam in Garmisch: "Könnte mir ein Leben ohne Berge nicht vorstellen"

Wie wichtig Miriam Neureuther die Natur und das heimische Alpenpanorama sind, wird im AZ-Interview deutlich. Die ehemalige Sportlerin sieht darin weitaus mehr als nur frische Luft und eine schöne Landschaft. "Ich könnte mir ein Leben ohne Berge überhaupt nicht vorstellen. Die Natur direkt vor der Haustür ist für mich ein unglaubliches Geschenk und ein wichtiger Ausgleich zum oft hektischen Alltag. Draußen in den Bergen zu sein, hat für mich fast etwas Therapeutisches. Dort kann ich abschalten, durchatmen und neue Kraft schöpfen." Für ihre Kinder wünscht sich Neureuther, dass sie noch lange von einer intakten Umwelt profitieren können.