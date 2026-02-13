Klartext von Iris Berben: Sie hat keine Lust aufs Altern

Mit 75 Jahren zählt Iris Berben noch immer zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Kinostars. Auch optisch scheint sich die Schauspielerin kaum zu verändern. Jetzt hat sie verraten, warum sie ein Problem mit dem Altern hat.

Mehr als 170 Kino- und TV-Produktionen, zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen, darunter sogar für einen Emmy – und ein Ende ist für Iris Berben (75) noch längst nicht in Aussicht. Aktuell strahlt sie in "Ein fast perfekter Antrag" an der Seite von Heiner Lauterbach auf den Leinwänden. Während sich prominente Kolleginnen und Kollegen im Rentenalter aus der Öffentlichkeit zurückziehen, will Berben daran keinen Gedanken verschwenden.

Iris Berben schimpft übers Alter: "Ein biologischer Vorgang"

"Das Leben hört doch nicht auf, nur weil eine bestimmte Jahreszahl vorne steht", betont Iris Berben im Interview mit dem Magazin "Bunte". Auch mit 75 Jahren wolle die Schauspielerin gesehen und geliebt werden – immerhin habe sie nach wie vor "Sehnsüchte, Träume und Leidenschaften". Dennoch blicke sie auch kritisch auf das Älterwerden, wie sie betont: "Ich kann nicht nur jauchzen, wie wunderbar es ist, gelassener zu werden. Im Gegenteil, es ist ein biologischer Vorgang, dem ich wenig Lustiges und Schönes abgewinnen kann."

Die Folge: Iris Berben lebt noch bewusster, denn sie weiß, dass ihre Zeit endlich ist. Mit zunehmenden Alter werde sie "ungeduldiger und kompromissloser", denn sie wolle in ihrem Leben noch viel erleben. Dabei erkennt die legendäre Film-Diva auch die guten Seiten: "Angstfrei durchs Leben zu gehen, ist auf jeden Fall ein Bonus des Älterwerdens."

Mit Heiner Lauterbach ist Iris Berben aktuell in dem Film "Ein fast perfekter Antrag" zu sehen. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Vier Anträge, aber keine Hochzeit: Deshalb hat Iris Berben nie geheiratet

Auf eine Erfahrung hat Iris Berben bislang allerdings freiwillig verzichtet: Sie war nie verheiratet. An Angeboten habe es nicht gemangelt, wie sie berichtet. Viermal sei um ihre Hand angehalten worden, "wenn man die eher flapsigen in jungen Jahren nicht mitrechnet, die keiner allzu ernst genommen hat". Warum wollte sie nie den offiziellen Bund fürs Leben schließen? "Ich bin nun mal ein Kind der 60er-Jahre und in dieser Zeit auch politisiert und sozialisiert worden. Da spielte die Ehe keine Rolle, und für mich ist sie bis heute kein Thema." Damit scheint Berben sehr glücklich zu sein – und sie wird daran in Zukunft wohl auch nichts ändern.