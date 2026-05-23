Klares Voting-Ergebnis bei "Let's Dance": Dieser Promi liegt auf dem ersten Platz
Die Quoten sprechen für sich. Auch im Jahr 2026 ist "Let's Dance" am Freitagabend ein voller Erfolg. Doch reichen am Ende auch die Stimmen der TV-Zuschauer aus, um den Favoriten zum Sieger der Tanzshow zu küren? Mehrere Promi-Rauswürfe kamen heuer überraschend. Die AZ zeigt, welcher VIP im Leser-Voting ganz vorn liegt.
Abstimmung bei "Let's Dance": Joel Mattli liegt bei AZ-Lesern auf Platz eins
Am 29. Mai läuft das Finale von "Let's Dance" – doch nur ein Promi-Kandidat kann den Pokal mit nach Hause nehmen. Wer die meisten Punkte der drei Juroren und Zuschauer sammelt, darf sich am Ende Dancing Star 2026 nennen.
Joel Mattli, der "Ninja Warrior"-Athlet und Weltrekordhalter im Stangenflug, liegt bei den AZ-Lesern auf Platz eins. Das zeigt das aktuelle Voting (siehe unten).
Vor Finale: So stehen die Kandidaten im Ranking
Mit 53,5 Prozent liegt der 32-jährige Schweizer vorn (Stand: 22. Mai, 23.57 Uhr). Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack sehen die AZ-Leser mit 27,6 Prozent auf dem zweiten Platz. In der Abstimmung derzeit (noch) abgeschlagen: Rapper Milano mit 18,9 Prozent.
Hier das Voting der AZ-Leser:
Ergebnisse aus dem Voting zählen: Zuschauer küren "Let's Dance"-Sieger
Die aktuellen Voting-Ergebnisse zeigen einen klaren Favoriten auf den Sieg: Joel Mattli. Ob sich das im Finale am 29. Mai bestätigen wird? Wer sich als Gewinner durchsetzen wird, entscheiden die TV-Zuschauer.
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