Klare Worte zum RTL-Rauswurf: Annett Möller spricht über Abschied und neue Pläne

Für Annett Möller ist die Zeit bei den RTL-Morgenmagazinen abgelaufen. Ihr TV-Job ist einer großen Umstrukturierung beim Privatsender zum Opfer gefallen. Jetzt spricht die Moderatorin über die Kündigung und verrät, was sie nun vorhat.

Es ist nicht das erste Mal, dass Annett Möller RTL den Rücken kehrt. 2017 verließ die Moderatorin den Sender auf eigenen Wunsch, kam fünf Jahre später nach einem Intermezzo bei Sat.1 aber zurück. Nun ist wieder alles vorbei – dieses Mal jedoch nicht freiwillig. Der Kölner Privatsender hat mehreren bekannten TV-Gesichtern die Sendezeit gestrichen. Wie geht es der 47-Jährigen damit?

Nach RTL-Rauswurf: Moderatorin erlebte "traurige Phase"

Für "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" stand Annett Möller seit ihrer RTL-Rückkehr 2022 vor der Kamera, doch die Formate müssen einer neuen Sendung weichen. "Deutschland am Morgen" startet am 4. Mai. Neben Möller muss sich auch Kollege Simon Beeck von RTL verabschieden. Bereits im Januar wurden die TV-Stars vom Sender über die Umstrukturierung informiert.

Aufgrund der Kündigung erlebte Annett Möller "traurige Phasen", wie sie einem offenbart. Lange hielt sie sich damit aber nicht auf und kümmerte sich stattdessen um sich selbst. "Ich habe viel meditiert, hab mich mit meinem inneren Kind beschäftigt und mit meinen Triggern." Doch trotz des Job-Verlustes steht die Moderatorin nicht mit leeren Händen da, denn sie hat vorgesorgt.

Neuanfang: Das hat Annett Möller jetzt vor

Vor fünf Jahren baute Annett Möller sich ein weiteres Standbein als Coach auf. Trotz ihrer Arbeit als bekanntes TV-Gesicht litt sie lange Zeit unter einer Angststörung. Innere Blockaden und Stress bestimmten das Leben der TV-Beauty. Inzwischen hat die 47-Jährige gelernt, damit umzugehen und daraus ihre Stärke zu ziehen. Möller unterstützt als zertifizierter systemischer Business-Coach und Keynote-Speaker Unternehmen und Einzelpersonen in mental herausfordernden Zeiten.

Da die Moderatorin selbst gerade in einer solchen Situation steckt, kann sie ihr Wissen aktuell für sich selbst nutzen: "Das tolle ist, dass ich das, was ich meinen Klientinnen und Klienten mitgebe im Umgang mit Stress, Druck, inneren Ängsten und Blockaden, auch für mich anwenden kann und ich sehe: Es funktioniert."

Angela Finger-Erben und Jan Malte Andresen: Möllers Klartext zu RTL-Kollegen

Annett Möller ist dennoch "traurig, dass diese tolle Sendung weg ist". Daran festzuhalten komme aber nicht infrage, die 47-Jährige wolle lieber "nach vorne gucken". An ehemalige Wegbegleiter wie Angela Finger-Erben und Jan Malte Andresen richtet sie liebevolle Worte: "Von daher freue ich mich ganz doll für alle, die bei 'Punkt 12' weitermachen dürfen oder auch bei 'Deutschland am Morgen' und feiere die Kollegen und freue mich wahnsinnig für sie – und freue mich auf das, was bei mir alles so kommen wird." Böses Blut mit RTL scheint es also keins zu geben. Annett Möller setzt in der Öffentlichkeit lieber auf versöhnliche Worte.