Roland Kaiser erfreut sich tagtäglich an einem glücklichen Familienleben. Jetzt klärt er über seine Frau und Kinder auf und kommt ins Schwärmen. Dabei verrät der Sänger, unangenehme Aufgaben gern an seine Frau Silvia abzuschieben. Was hat es damit auf sich?

Auf den großen Schlagerbühnen fühlt sich Roland Kaiser (73) auch nach über 50 Jahren Karriere sichtlich wohl. Obwohl dabei nicht immer alles nach Plan läuft, lässt sich der Sänger bei Auftritten die Freude nicht nehmen. Nur eines spielt in Kaisers Leben eine größere Rolle als die Musik: seine Familie. Seit 1996 ist Silvia Keiler die Frau an seiner Seite. Zudem hat er vier Kinder – Tochter Annalena (25) sowie die älteren Söhne Jan, Hendrik und Tim sind sein ganzer Stolz. Jetzt kommt der 73-Jährige auf den Nachwuchs zu sprechen und verrät, was ihm in seiner Vaterrolle besonders wichtig ist.

Roland Kaiser spricht über Familie: "Ist mir überwiegend gelungen"

In seinem Song " " singt Roland Kaiser über seine Kinder und die Fragen, die er sich als Vater stellt. In Bezug auf das Lied meint der Schlagerstar im Podcast " ": "Obwohl ich viel unterwegs war, bin ich mit den Kindern eng zusammen." Wie das Verhältnis zu seinem Nachwuchs trotz vollem Tour-Kalender nie leiden musste, kann sich Kaiser einfach erklären: "Durch Präsenz. Wenn ich daheim war, Präsenz zu haben. Also nicht immer noch gedanklich auf der Bühne zu sein, sondern ganz und gar bei [den Kindern, d. R.] zu sein." Der 73-Jährige betont: "Ich habe versucht, mir den Wunsch zu erfüllen, dass meine Kinder mich als ihren besten Freund empfinden. Das ist mir auch überwiegend gelungen, muss ich sagen."

Hauptrolle im Leben von Roland Kaiser: Er ist Vater

Zu seinen Kindern pflege Roland Kaiser ein "sehr gutes Verhältnis". Im Weiteren sagt er: "Wir haben voreinander Respekt. Ich vor ihnen und sie vor mir. Das ist bei meiner Ehe ja genau dasselbe." Kaiser stehe oft auf der Bühne, aber sein Dasein als Vater sei die "Hauptrolle" in seinem Leben – "keine Nebenrolle".

Doch der Familienvater lässt im Podcastgespräch durchklingen, dass er froh darüber sei, unangenehme und eher lästige Aufgaben abschieben zu können. Seine Frau Silvia sei dann diejenige, die sich dieser Aufgaben annehme. "Wenn irgendwas zu regeln ist", und wenn es zu "Stress" komme, dann wenden sich Jan, Hendrik, Tim und Annalena wohl immer an "die Mama".

Roland Kaiser im März 2019 mit zwei seiner Kinder: Annalena und Jan. © imago/Breuel-Bild

Schlagerstar klärt über Familie auf: "Leichter, mit mir zu reden"

"Immer Mama, ja klar", meint Roland Kaiser dazu. "Und wenn meine Tochter meint, sie muss irgendwas haben, was ihr jetzt wichtig wäre zu haben, dann ist es leichter, mit mir zu reden", schildert der Sänger und macht eine klare Rollenverteilung zwischen ihm und seiner Frau deutlich. Es ist Kaiser wohl eine große Freude, seinen Kindern – und vor allem Nesthäkchen Annalena – Wünsche zu erfüllen. Er gehe gern mit seiner Tochter Shoppen und erklärt: "Ich ermögliche ihr vieles, ja. Das ist eben die Vater-Tochter-Beziehung, das ist eine enge Bindung."

Kaiser sei sehr froh darüber, dass sich auch die Kinder untereinander gut verstehen. Mit drei großen Brüdern dürfe sich Tochter Annalena außerdem glücklich schätzen, dass alle "sehr auf sie achten". Seine Familie hat für Roland Kaiser immer höchste Priorität. Und mit dem Wissen, dass zu Hause Friede herrscht, kann der Sänger die Zeit auf der Bühne sicherlich umso mehr genießen.