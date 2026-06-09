Klare Entscheidung von Nino de Angelo: Darum hat er keinen Kontakt zu seinem Sohn

Bei Nino de Angelo und seinem jüngsten Sohn herrscht Funkstille. Der Sänger hat keinerlei Kontakt zu dem neunjährigen Domenico. Dies war eigenen Aussagen nach eine bewusste Entscheidung ...

Nino de Angelos (62) Beziehung zu seinen Kindern war nicht immer nur von Höhen geprägt. Zwar pflegt der Sänger heute zu seiner Tochter Louisa Marie (38) und seinem Sohn Luca Leon (34) ein gutes Verhältnis, doch über einen längeren Zeitraum herrschte komplette Funkstille. Der "Jenseits von Eden"-Interpret hat ein drittes Kind, wie er 2017 überraschend bekannt gab. Sohnemann Domenico (9) stammt aus einer Affäre mit einer Belgierin namens Roxanne. Zum Neunjährigen besteht keinerlei Kontakt, wie der Schlagersänger nun verrät.

Nino de Angelo hat keinen Kontakt zu Sohn: "Wäre für ihn schlimmer"

"Ich sehe meinen Sohn nicht", schildert Nino de Angelo jetzt im Interview mit der Zeitschrift "Das Neue". Der Musiker stehe zu seinem Kind, wolle dessen Existenz nicht vertuschen, und zahle auch Unterhalt. Eine enge Beziehung bestehe jedoch nicht. Die Entscheidung, keinen Kontakt aufzubauen, habe Nino de Angelo bewusst getroffen: "Ich glaube, es wäre für ihn schlimmer, wenn ich nur selten da bin." Demnach sei es für Domenico leichter zu verkraften, gar keinen Papa im Leben zu haben, meint der Sänger. Regelmäßige Besuche kann der Sänger offenbar nicht gewährleisten – er könne seinem Sohn nicht die Stabilität geben, die ein Vater seinem Kind bieten sollte.

Nino de Angelo ist überzeugt, dass kein Kontakt die beste Lösung ist. Das soll nicht für immer so bleiben: "Irgendwann werden wir uns sehen." Nur sei dafür eben noch nicht die Zeit gekommen.

Nino de Angelo, seine Tochter Louisa Marie (l.), Sohn Luca Leon und de Angelos Mutter Stella im Juni 2003. Zu Louisa und Luca pflegt der Sänger heute ein gutes Verhältnis. Zu seinem dritten Kind Domenico besteht jedoch kein Kontakt. © imago/United Archives

Trotz Funkstille: Nino de Angelo denkt "sehr oft" an sein Kind

Die Entscheidung, seinen neunjährigen Sohn auf Abstand zu halten, fällt de Angelo keineswegs einfach. Der Sänger denke "sehr oft" an den Buben. Dennoch steht für ihn fest: "Manchmal ist weniger mehr – auch wenn es hart ist." Zumindest in einer Hinsicht könnte Nino de Angelo seinem Sohn aber nicht näher sein. Bürgerlich heißt der Musiker Domenico Gerhard Gorgoglione – sein Kind und er teilen somit den gleichen Vornamen.

Kindesmutter Roxanne: "Es bricht mir das Herz, wie er mit seinem Sohn umgeht"

Zur Mutter des Neunjährigen hatte der Schlagerstar in den vergangenen Jahren ein schlechtes Verhältnis. Es kam zu Vorwürfen und sogar zu Anzeigen. "Es bricht mir das Herz, wie er mit seinem Sohn umgeht", äußerte de Angelos ehemalige Affäre Roxanne einst gegenüber "Bild".

Seit acht Jahren ist Nino de Angelo in einer Beziehung mit der Managerin Simone Lux. Das Paar wirkt glücklich – eine Hochzeit komme trotzdem aktuell nicht infrage. Für Nino de Angelo gibt es dafür einen einfachen Grund. Er habe nach mittlerweile vier gescheiterten Ehen das Gefühl, dass auf seinen Vermählungen ein Fluch liege. Eine fünfte Scheidung wolle der Sänger nicht erleben, wie " " berichtet.