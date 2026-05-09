Klare Entscheidung für Andrea Bergs Stiefsohn: "War immer so gepolt"

Den passenden Topf zu seinem Deckel finden und dann für immer glücklich sein: Davon träumen viele Menschen. Schlagersängerin Vanessa Mai ist überzeugt davon, genau eine solche Beziehung mit ihrem Andreas zu führen. Warum sie die Liebe zum Stiefsohn von Andrea Berg sogar für schicksalhaft hält? Jetzt verrät sie Details.

Vanessa Mai (34) erfreut sich bestimmt vieler Verehrer, doch die hübsche Sängerin ist schon lange vom Markt: 2017 trat sie mit Andreas Ferber (43) vor den Traualtar. Der Musikmanager ist der Sohn von Ulrich Ferber (66), der wiederum seit 2007 mit Andrea Berg (60) verheiratet ist. Nun gewährt Vanessa Mai Einblicke in ihre Ehe – und erklärt, warum das Kennenlernen mit ihrem Liebsten für sie vom Schicksal vorbestimmt gewesen sei.

Vanessa Mai und Andreas Ferber: "Bessere Hälfte"

"Ich habe keine Freunde im klassischen Sinne." Mit diesen Worten sorgt Vanessa Mai in der neuesten Folge vom Podcast "Schön laut" für Erstaunen bei ihrer Kollegin Lola Weippert (30). Doch die Schlagersängerin hat dafür eine Erklärung parat: "Weil ich, glaube ich, auch immer so gepolt war, dass ich sehr darauf bedacht war, meine bessere Hälfte zu finden. Im Sinne von einem Partner."

Vanessa Mai beschreibt, in Beziehungen immer "all in" gegangen zu sein – wie in ihrer Ehe mit Andreas Ferber. Um ihr Liebesleben zu verbildlichen, bedient sich die Schlagersängerin einer romantischen Erzählung über die sogenannten "Kugelmenschen": "Das ist ein Mythos, der in der Literatur und Philosophie verwendet wird, um das Bedürfnis der Menschen nach Verbundenheit und nach einer besseren Hälfte zu veranschaulichen."

Vanessa Mai erklärt den Mythos der "Kugelmenschen", um ihre Ehe zu beschreiben. © imago/Eventpress

"Kugelmenschen waren kugelförmige Menschen […] mit zwei Köpfen, vier Armen und vier Beinen", erklärt die 34-Jährige. "Sie waren sehr stark und ein bisschen Hochmut hatten sie. Zeus hat das nicht gefallen und hat aus Zorn diese Menschen entzweit, um sie zu schwächen. Und fortan sind diese Menschen allein durchs Leben gelaufen, aber immer mit dem Wissen: Da war irgendwann mal was und ich muss diesen Menschen wiederfinden."

Ehe von Vanessa Mai: "Ich habe meine Kugel gefunden"

Für die Zweitplatzierte von "Let's Dance" 2017 liegt auf der Hand, dass der "Kugelmenschen"-Mythos für sie und Andreas Ferber wahr geworden ist: "Das ist total romantisch und jetzt klinge ich halt wie so eine hoffnungslose Romantikerin, aber ich [...] habe diese bessere Hälfte gefunden. Ich habe meine Kugel gefunden."

An deren Kompatibilität besteht für Vanessa Mai kein Zweifel: "Ich weiß es einfach, dass das mein Seelenverwandter ist." Aus diesem Grund habe sie ihre Beziehung auch immer ihren Freundschaften vorgezogen – aber nie aus böser Absicht: "Das klingt jetzt wirklich so, als wenn ich immer so eine war, die halt Freundinnen im Stich gelassen hat, das stimmt aber gar nicht", versichert die 34-Jährige. "Wenn man mich anruft, bin ich da."