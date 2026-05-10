Klare Ansage an Söhne: Franziska van Almsick kündigt "neues Kapitel" an

Wer in seiner Sportart mehrere Europa- und Weltmeistertitel geholt hat, dem dürfte Disziplin kein Fremdwort sein. Das gilt auch für die Profi-Schwimmerin Franziska van Almsick. Nun spricht die Wahl-Heidelbergerin über ihre beiden Söhne – und verrät, was sie diesen mit auf den Weg geben möchte.

Disziplin kann zu mehr Selbstbewusstsein führen, das weiß auch Franziska van Almsick. Nun spricht die ehemalige Profi-Schwimmerin über das Mindset, dem sie ihre Erfolge zu verdanken hat – und verrät, warum sie dieses an ihre Söhne weitergeben möchte.

Franziska van Almsick: "Vor jedem Rennen das absolute Vertrauen"

Durch den Sport hat Franziska van Almsick gelernt, sich selbst zu vertrauen. Im Gespräch mit dem "Strive"-Magazin sagt die Schwimmerin: "Ich wusste immer, dass ich mir nicht ins Hemd machen muss, wenn ich gut vorbereitet bin, wenn ich gegessen habe, wenn ich gearbeitet habe." Das versuche sie auch ihren Jungs zu vermitteln, so van Almsick.

Die zweifache Mutter will ihren Söhnen vermitteln, dass eine gute Vorbereitung ein entscheidender Faktor auf dem Weg zum Erfolg sei: "Wenn ich am Wochenende nur die Füße hochlege, zocke und dann fällt mir am Sonntagabend ein, dass ich am Dienstag eine Physikarbeit schreibe, dann ist das natürlich etwas anderes." Daher betont Franziska van Almsick: "Für mich war und ist immer entscheidend: Wenn ich gut vorbereitet bin, hart trainiert habe und mein Training so absolviert habe, wie es geplant war, dann trägt mich dieses Selbstbewusstsein, und das Wissen, dass ich alles dafür getan habe."

Mit Jürgen B. Harder hat Franzi van Almsick zwei Söhne (*2007, *2013). Von ihrer berühmten Mama können die Jungs viel in Sachen Disziplin lernen. © imago/Mandoga Media

Keine Kleinkinder mehr: Franziska van Almsick über "neues Kapitel"

Vor mehr als 20 Jahren beendete Franziska van Almsick ihre aktive Schwimmkarriere. Dass vor allem Leistungssportler mit dem Älterwerden hadern, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch wie sieht das bei der einstigen Profi-Schwimmerin aus? "Ich fange gerade an, mich sehr mit meinem Alter anzufreunden", verrät sie. "Ich bin jetzt [48] und fühle mich immer mehr angekommen, klarer im Kopf, weiser, reflektierter. Meine Kinder werden älter und ich glaube, dass gerade noch einmal ein ganz spannendes neues Kapitel beginnt", so van Almsick. "Das hätte ich bis vor einem Jahr nicht für möglich gehalten. Ich dachte: Oh Gott, was soll denn jetzt noch kommen? Inzwischen bin ich da sehr zuversichtlich. Ich habe keine klaren Vorstellungen oder Pläne. Aber ich vertraue darauf, dass alles gut wird."