Kiwi bleibt: Andrea Kiewel über TV-Rente und mögliche Rückkehr zum "Frühstücksfernsehen"

Andrea Kiewel steht für den "ZDF-Fernsehgarten" wie keine andere Moderatorin. Im Juni feiert sie ihren 60. Geburtstag - eine Zeit, in der sich viele Menschen mit dem künftigen Ruhestand befassen. Wie schaut das bei Kiwi aus? Der AZ hat sie eine klare Antwort zur möglichen TV-Rente gegeben.

Seit fast 25 Jahren steht Andrea Kiewel bereits für den "ZDF-Fernsehgarten" vor der Kamera und feiert heuer großes Jubiläum – obwohl sie 2008 aufgrund eines Skandals kurzfristig ersetzt worden war. Dieses Jahr hat die Moderatorin noch einen weiteren Grund für eine XXL-Sause: Sie wird im Juni 60 Jahre alt. Denkt sie deshalb bereits über einen Abschied von dem ZDF-Kultformat nach?

Klare Ansage: So denkt Andrea Kiewel über "ZDF-Fernsehgarten"-Abschied

Zwar wurde Andrea Kiewel durch ihren "Fernsehgarten"-Job zum Star, aber es machte sie auch zur Zielscheibe selbsternannter Kritiker. Woche für Woche muss sich die Moderatorin mit fiesen Kommentaren zu ihrem Äußeren auseinandersetzen. Hat man da irgendwann mal nicht genug? Wird sich Kiwi, wie sie liebevoll von Freunden und Kollegen genannt wird, bald in TV-Rente verabschieden? Die Antwort darauf fällt gegenüber der AZ knapp, aber sehr deutlich aus: "Nein!"

"Frühstücksfernsehen"-Comeback für Andrea Kiewel möglich

Bereits vor ihrem Engagement beim "Fernsehgarten" war Andrea Kiewel als Moderatorin deutschlandweit bekannt. Von 1993 bis 2000 war sie Teil des Teams vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Könnte sie sich eine Rückkehr zu dem beliebten Morgenmagazin vorstellen? "Im 'Sat.1 Frühstücksfernsehen' habe ich alles gelernt, was mich zu Kiwi macht", verrät sie der AZ. "Bis heute habe ich ein herzliches Verhältnis zu Kurt Lotz und meinem ehemaligen Chef Jürgen Meschede und vielen Kollegen."

Andrea Kiewel (li.) und Patricia Fernandez 1993 beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen". © imago stock&people

Gäbe es für Andrea Kiewel tatsächlich die Möglichkeit eines "Frühstücksfernsehen"-Comebacks? "Also gäbe es außerhalb meiner Saison den dringenden Ruf für eine Vertretung am Wochenende – mit größtem Vergnügen." Vielleicht strahlt sie nach der "Fernsehgarten"-Saison 2025 wirklich an der Seite von Matthias Killing, Karen Heinrichs, Daniel Boschmann und Marlene Lufen in die Kamera. Bis dahin hat Kiwi allerdings einiges zu tun, immerhin läuft das ZDF-Format noch bis Oktober.