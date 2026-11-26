Die Musikwelt trauert um Michael Giles. Der Mitbegründer und erste Schlagzeuger der britischen Rockband King Crimson ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Mit dem Debütalbum der Gruppe schrieb er 1969 Musikgeschichte.

Der britische Musiker Michael Giles (1942-2026) ist tot. mitteilte, starb der Mitbegründer der legendären Rockband King Crimson am Montag im Alter von 84 Jahren. In der am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung würdigt das Label Giles als visionären Schlagzeuger und Komponisten, der entscheidend zur musikalischen Entwicklung der Gruppe beigetragen habe. Angaben zur Todesursache wurden zunächst nicht gemacht.

Der am 1. März 1942 geborene Giles gründete Ende der 1960er-Jahre gemeinsam mit seinem Bruder Peter Giles und dem Gitarristen Robert Fripp (80) zunächst die Formation Giles, Giles & Fripp. Aus ihr ging 1969 King Crimson hervor.

Im Oktober desselben Jahres veröffentlichte die Band ihr Debütalbum "In the Court of the Crimson King", das bis heute als eines der bedeutendsten Werke des Progressive Rock gilt. Mit Stücken wie "21st Century Schizoid Man" und "Epitaph" verband die Gruppe Elemente aus Rock, Jazz und klassischer Musik. Auch das ungewöhnliche Schlagzeugspiel von Giles trug maßgeblich zum unverwechselbaren Klang der Band bei.

Bereits Ende 1969 verließ der Musiker King Crimson wieder. Am zweiten Studioalbum "In the Wake of Poseidon" (1970) wirkte er allerdings noch als Gastmusiker mit.

Zusammenarbeit mit zahlreichen Rockgrößen

Auch abseits von King Crimson machte sich Giles einen Namen. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er unter anderem mit Roxy-Music-Frontmann Bryan Ferry (81) und Deep-Purple-Bassist Roger Glover (80) zusammen. 2001 erschien sein Soloalbum "Progress". Ein Jahr später gehörte er zu den Gründern der 21st Century Schizoid Band, die sich dem musikalischen Erbe der frühen King-Crimson-Jahre widmete.

Seine Leidenschaft für die Musik bewahrte sich Giles bis zuletzt. Noch im September dieses Jahres gab er . Darin berichtete er, dass er weiterhin Musik mache und sich seine musikalische Neugier erhalten habe. Mit "Shadows/Solo" erschien in diesem Jahr zudem eine Sammlung bislang unveröffentlichter Aufnahmen des Musikers.