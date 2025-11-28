Kinderpause für Ehefrau Miriam: Was Felix Neureuther jetzt vorschlägt

Vierfach-Mama Miriam Neureuther geht in ihrer Mutterrolle förmlich auf. Ehemann Felix Neureuther will sie jetzt entlasten. Auch verrät der einstige Skirennläufer, in welcher Hinsicht seine Kinder zur Geduldsprobe wurden.

Miriam Neureuther (35) hat alle Hände voll zu tun. Das weiß auch ihr Ehemann und Vierfach-Papa Felix Neureuther (41), der selbstverständlich unter die Arme greift. Und so gern sich Miriam Neureuther auch mit Matilda, Leo, Lotta und Mats umgibt, stellt ihr Mann jetzt klar: Eine Pause muss her. Felix Neureuther schlägt eine kinderfreie Zeit vor, für die seine Frau das Land verlassen soll.

Felix Neureuther will Ehefrau Miriam entlasten: "Ohne Kinder"

In einer aktuellen Folge seines Podcasts " " begrüßt der ehemalige Profi-Sportler die Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick (36). Die Sportlerin ist seit August zweifache Mama und hat – wie auch Miriam Neureuther – mit ihren Kindern reichlich zu tun.

Neureuther schlägt vor, dass seine Liebste und Herrmann-Wick im Frühjahr eine wohlverdiente Kinderpause im Ausland machen sollten: "Denise, ich hab ein schönes Ziel für dich. Und zwar, dass du mit der Miri, mit meiner Frau, Osterurlaub in Norwegen und eine gemeinsame Langlaufrunde machst – ohne Kinder."

Betreuung von sechs Kindern: "Schaff ich easy"

In puncto Kinderbetreuung müssten sich die beiden Damen wohl keine Sorgen machen. Neureuther meint, er würde die sechs Kids während deren Abwesenheit hüten: "Schaff ich easy!" Denise Herrmann-Wick kichert. Was sie von der Idee hält? Darüber will sie im Podcast lieber nicht sprechen.

Seit 2017 im Elternglück: Miriam und Felix Neureuther haben insgesamt vier Kinder. © imago/Sammy Minkoff

Ski-Start für Kleinkinder "mit zweieinhalb, drei Jahren"

Im Austausch mit Felix Neureuther will Herrmann-Wick dann wissen, ab welchem Alter die eigenen Kinder bereit fürs Skifahren seien. Der ehemalige Profi-Sportler erklärt, "mit zweieinhalb, drei Jahren" könne man den Nachwuchs auf die Piste lassen. Auch lässt er durchklingen, dass seine drei ältesten Kinder bereits mit dem Skifahren vertraut seien. Doch einfach war das Anlernen des Wintersports wohl nicht, wie Neureuther im Podcast-Gespräch beichtet.

Felix Neureuther: Skistar spricht von Anstrengung und Geduldsprobe

"Es gibt fast nichts Anstrengenderes, als seinen eigenen Kindern Skifahren beizubringen. Weil es ist teilweise kalt, mit der Geduld ist es dann auch nicht immer so optimal", so Felix Neureuther in ernstem Tonfall. Doch es gebe "wahnsinnig tolle Skischulen", zu denen man den Nachwuchs schicken könne, wenn man sich als Elternteil dem Stress entziehen will.

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick spricht mit Felix Neureuther über Kinder und Skifahren. © imago/Beautiful Sports

Ob Denise Herrmann-Wick auf die Hilfe solcher Schulen zurückgreifen wird? Die Biathlon-Olympiasiegerin zieht es womöglich in Erwägung.