"Biologisch kinderfrei": Ruth Moschner spricht über Haltung und bewusste Entscheidung

Moderatorin Ruth Moschner hat sich bewusst gegen Nachwuchs entschieden. In einem Interview sprach die 50-Jährige nun darüber, weshalb dies einem erfüllten Leben nicht im Weg stehe.

Sie sei "biologisch kinderfrei", stellt Ruth Moschner klar. In einem RTL-Interview erklärt die Moderatorin und Influencerin nun, weshalb sie sich bewusst gegen eigenen Nachwuchs entschieden habe. "Ich finde, man kann sich trotzdem an der Gesellschaft und ihrer Mitgestaltung beteiligen, es sollte nur nicht eine Pflichterfüllung sein", so Moschner in Bezug auf das Thema Elternschaft.

"Um ehrlich zu sein, kommt man erst mit 50 richtig im Leben an"

Wie sie in dem Gespräch weiter ausführt, lasse sie sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen beirren. "Es geht nicht darum, dass ich mich selbst erfülle, nur indem ich gebäre", erklärt die 50-Jährige, die seit 2006 mit ihrem Partner Peter liiert ist. "Das wäre ja eine egoistische Handlung, zu sagen, ich habe nur ein selbsterfülltes Leben, weil ich geboren habe. Das kann ich auch anders haben."

Bereits in der Vergangenheit hatte der TV-Star in einem RTL-Interview dafür plädiert, "sich von der Gesellschaft nicht unter Druck setzen" zu lassen. Sie selbst könne sich schlichtweg kein Leben mit Kindern vorstellen, wie sie damals augenzwinkernd verriet: "Ich denke mir jedes Mal, wenn ich nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause komme: 'Jetzt drei kreischende Jungs im Alter von drei bis sieben wäre herrlich.'"

Wie Moschner nun zudem schildert, sei sie froh über "den großen Luxus, dass ich mir aussuchen kann, was ich machen möchte". Dies habe sie sich "selbst erarbeitet", wie die gebürtige Münchnerin gegenüber RTL betont: "Ich komme ja nicht aus einem reichen Elternhaus. Vielleicht bin ich deswegen so dankbar für die Freiheit, ein klares Ja oder Nein äußern zu dürfen."

Auch ihr Alter stehe ihr dabei nicht im Weg. "Das heutige '50' hat nichts mehr mit dem '50' von vor 20 Jahren zu tun", befindet Moschner. "Um ehrlich zu sein, kommt man erst mit 50 richtig im Leben an und gehört zur werberelevanten Hauptzielgruppe."