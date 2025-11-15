Kinder von Roland Kaiser: Wie Annalena und Jan heimlich hinter den Kulissen werkeln

Hinter fast jedem erfolgreichen Künstler steckt ein wichtiges Support-System. Im Falle von Roland Kaiser besteht dieses tatsächlich aus den eigenen Familienmitgliedern. Denn seine Kinder Jan und Annalena spielen eine bedeutende Rolle in der Karriere des Schlagerstars.

Roland Kaiser (73) zählt zu den erfolgreichsten Schlagersängern Deutschlands. Seinen Durchbruch feierte er 1980 mit dem Hit "Santa Maria", der sich stolze 1,2 Millionen Mal verkaufte. Privat fand er sein Glück in Ehefrau Silvia, mit der er die Kinder Jan (29) und Annalena (26) bekam. Seine Sprösslinge erfüllen den Sänger mit viel Stolz – nicht zuletzt, weil sie hinter den Kulissen dafür sorgen, dass ihr Vater noch immer wahnsinnig erfolgreich ist.

Kinder von Roland Kaiser: Jan und Annalena mit Management-Erfahrung

In der Unterhaltungsbranche ist es keine Seltenheit, dass Kinder in die Fußstapfen der berühmten Eltern treten. Die musikalische Laufbahn von Roland Kaiser hatte auch Einfluss auf seinen Nachwuchs – auch wenn dieser nicht auf der Bühne, sondern lieber hinter den Kulissen agiert. Die Tochter des Schlagerstars, Annalena, studierte "Musik- und Medienmanagement", ehe sie und ihr Vater die Management-Firma "Kaiser & Kaiser" gründeten. In dem Unternehmen ist Annalena Geschäftsführerin und für die Betreuung von Nachwuchskünstlern zuständig. Laut Roland Kaiser sei sie "die operative Chefin", während er sich im Hintergrund halte.

Auch Sohnemann Jan hat seinen Platz in der Berufswelt gefunden. Der 29-Jährige studierte Sportmanagement und ist somit eigentlich nicht in der Musikbranche beheimatet. Dennoch begleitet er seinen berühmten Papa gerne zu wichtigen Veranstaltungen. Im der "Schlager-Nacht"-Homepage wird er zudem gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester als Geschäftsführer genannt. Auch seinem -Profil ist zu entnehmen, dass er sich um den Vertrieb von Schlager-Merchandise kümmert.

2019: Roland Kaisers Kinder suchen zwar das Rampenlicht nicht selbst, stehen jedoch trotzdem fest an seiner Seite. © imago/Eventpress

Roland Kaiser schwärmt von Familie: "Bin sehr stolz darauf"

Im Interview mit "Bunte" klärt Roland Kaiser, wie ihn seine Familienmitglieder karrieretechnisch unterstützen: "Mein größter Luxus ist meine Familie, meine wunderbare Frau, die seitdem unsere Kinder groß sind, mit auf Tour geht und diese auch kreativ mitgestaltet. Wir sind gemeinsam an den schönsten Orten der Welt."

Über Annalena und Jan ergänzt der 73-Jährige: "Und meine Kinder, die alle Lust haben, hinter der Bühne mit ins Business einzusteigen und im Bereich Merchandising erfolgreich sind. Ich bin sehr stolz darauf, dass sie so großartige Menschen sind, freundlich, niemanden ausgrenzend, niemals nach oben buckeln und nach unten treten würden." Bei einem solchen Netzwerk überrascht es wohl nicht, dass Roland Kaiser noch lange nicht ans Aufhören denkt.