Kinder von Felix Neureuther: Was dem Ski-Star besonders wichtig ist

Künstler Max Mavior hat die legendären Skier von Felix Neureuther in ein exklusives Kunstwerk verwandelt. Der Profisportler selbst freut sich über diese Ehre. Mit der Abendzeitung hat Neureuther über Leistungsdruck und seine Kinder gesprochen.

Als Skirennfahrer und Leistungssportler war es für Felix Neureuther während seiner Karriere Alltag, an seine Grenzen zu gehen. Seit 2019 hat er die beruflichen Skier an den Nagel gehängt und widmet sich seither neuen Herausforderungen. Im Abendzeitungsgespräch verrät die Wintersport-Ikone, was ihm mit Blick auf seine Kinder besonders wichtig ist.

Skier von Felix Neureuther als Kunst: "Gibt dieser Erinnerung eine neue Bedeutung"

Für das Werk "Beyond the Finish Line" hat Künstler Max Mavior die Siegerskier von Felix Neureuther, mit denen er 2017 im finnischen Levi den alpinen Ski-Weltcup-Slalom gewann, in ein Kunstwerk verwandelt. Ende Oktober wurde diese Hommage, die für 17.000 Euro versteigert wurde, in den Münchner Goldberg-Studios ausgestellt. "Dass Max daraus ein Kunstwerk geschaffen hat, gibt dieser Erinnerung eine neue Bedeutung", sagt Neureuther stolz. Der Erlös aus der Versteigerung kommt der Felix-Neureuther-Stiftung zugute.

Felix Neureuther und Max Mavior. © Julian Padon

Kein Leistungsdruck für Kinder von Felix Neureuther

Mit seiner Organisation will der 42-Jährige die Gesundheit und Bewegung von Kindern und Jugendlichen fördern. Bei seinem eigenen Nachwuchs ist es Felix Neureuther vor allem wichtig, dass sie sich im sportlichen und künstlerischen Bereich ausprobieren können – ganz ohne Leistungsdruck. "Sie sollen herausfinden können, was ihnen Spaß macht, ohne dass es immer darum geht, gut zu sein oder etwas leisten zu müssen", sagt er der Abendzeitung über seine Töchter Matilda und Lotta sowie seine Söhne Leo und Mats.

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"Wenn Kinder neugierig sein dürfen, kann viel entstehen"

Damit will der einstige Skirennfahrer vor allem die Entwicklung seiner Kinder fördern. "Wenn wir uns bewegen, Neues ausprobieren und kreativ sind, werden unterschiedliche Bereiche im Gehirn aktiviert und miteinander verknüpft", betont Felix Neureuther. "Genau das vermitteln wir auch mit 'Beweg dich schlau! Ein Programm der Felix Neureuther Stiftung': Bewegung, Kreativität und Denken gehören zusammen." Der 42-Jährige ist sich sicher: "Ich glaube, dass gerade dann viel entstehen kann, wenn Kinder neugierig sein dürfen und Dinge auf ihre eigene Art entdecken."