Kind mit Alyssa Scott: Nick Cannon wird zum elften Mal Vater

Die Familie von Nick Cannon wird noch größer: Der Komiker erwartet mit Alyssa Scott erneut ein Baby. Damit wird der US-Star zum elften Mal Vater.

Unglaublich, aber wahr: Nick Cannon (42) vergrößert seine Familie - erneut. Der US-Star erwartet sein elftes Kind und sein zweites mit Alyssa Scott. Das hat die Musikerin am Donnerstag (3. November) via Instagram bekannt gegeben. Scott veröffentlichte zwei Fotos, auf denen beide nackt in der Badewanne zu sehen sind. "Dies ist ein Wunder und ein Segen", .

Nackte Haut und Küsse

Auf dem ersten Bild steht die schwangere Musikerin in der Wanne, während Cannon den deutlichen Babybauch berührt. Das zweite Foto zeigt sie sitzend, während der Komiker ihren Bauch küsst.

Bereits am 26. Oktober gab Scott ebenfalls bekannt, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Weitere Details, auch zum Vater des Babys, nannte sie nicht. Scotts und Cannons erster gemeinsamer Sohn Zen starb im Dezember 2021 im Alter von nur fünf Monaten an einem Gehirntumor. Scott hat noch eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Cannon hat sich bislang noch nicht zu Baby Nummer elf geäußert.

Die große Familie von Nick Cannon

Erst am 23. September erblicke Cannons zehntes Kind das Licht der Welt. Mutter des kleinen Rise Messiah ist Brittany Bell (34), mit der Cannon noch die zwei Kinder Powerful Queen (1) und Golden (5) hat. Erst am 14. September erlebte der Schauspieler seine neunten Vaterfreuden, als Töchterchen Onyx Ice Cole Cannon auf die Welt kam. Mutter der Kleinen ist Model Lanisha Cole. Ende Juni kam Baby Nummer acht auf die Welt. Das gab wiederum dessen Mutter, Model Bre Tiesi, einen Monat nach der Geburt auf Instagram bekannt.

Mit Popstar Mariah Carey (52) hat er außerdem die Zwillinge Moroccan und Monroe (11). Im Juni 2021 schenkte ihm DJ Abby De La Rosa zudem die Zwillinge Zion und Zillion (1). De La Rosa ist aktuell wieder schwanger, bislang verriet sie jedoch nicht, wer der Vater ist - sollte das Kind erneut von Cannon stammen, könnte seine Familie noch größer werden.