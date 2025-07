Kimmich, Rüdiger, Füllkrug und mehr drücken DFB-Frauen die Daumen

Am Mittwochabend entscheidet sich, ob die DFB-Frauen bei der Fußball-EM in der Schweiz auch das Halbfinale gegen Spanien für sich entscheiden können. Vor dem Anpfiff melden sich zahlreiche ihrer männlichen Kollegen zu Wort - um natürlich kräftig die Daumen zu drücken.

Am Mittwochabend steigt ab 21 Uhr in Zürich das mit Spannung erwartete Halbfinale der Frauen-EM zwischen Deutschland und Spanien. Wenige Stunden vor der Partie (Übertragung ab 20:15 Uhr im Ersten) melden sich jetzt einige Fußball-Stars aus der Herren-Mannschaft zu Wort. Natürlich in erster Linie, um ihre Unterstützung zum Ausdruck zu bringen.

Joshua Kimmich (30), Kapitän der DFB-Elf und Bayern-Star, schickte ein kurzes Video, . Darin beglückwünscht er zunächst seine Kolleginnen zum Sieg im Viertelfinale gegen Frankreich (Endstand 6:5 nach Elfmeterschießen): "Krankes Spiel und nichts für schwache Nerven!" Es sei "der Wahnsinn" gewesen. "Wir alle, das ganze Land, stehen hinter euch! Wir sind unfassbar stolz auf euch. Fetz ma's!", macht Kimmich außerdem dem Team Mut.

Auch Antonio Rüdiger (32), Abwehr-Boss und Real-Madrid-Star, kommt in dem Video ausführlich zu Wort. "Ich wünsche euch alles Erdenkliche für das Halbfinalspiel", so Rüdiger, "gebt Gas und holt euch das Ding!" Und Leipzig-Außenverteidiger David Raum (27) stellt anschließend die völlig berechtigte Frage: "Was soll euch aufhalten? Schlagt die Spanierinnen, wir haben noch eine Rechnung offen gegen die." Damit spielt Raum natürlich auf die knappe und extrem unglückliche 2:1-Niederlage der Herren bei der Heim-EM im vergangenen Jahr an.

Auch Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck drücken die Daumen

Auch Publikumsliebling Niclas Füllkrug (32) drückt den DFB-Frauen die Daumen. In seiner gewohnt locker-positiven Art schickt der Stürmer von West Ham United seine Grüße: "Mädels! Holt euch den Pott. Wir glauben an euch!" Als Letzter im Video-Reigen meldet sich Nico Schlotterbeck (25), Innenverteidiger von Borussia Dortmund, zu Wort. Auch er wünscht dem Team viel Erfolg für das Halbfinale: "Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg gegen Spanien." Eine einfache Aufgabe werde das zwar nicht, räumt er ein - doch mit dem aktuellen Teamgeist sei auch diese Hürde zu schaffen.