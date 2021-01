Kim und Kanye: Eheprobleme werden Teil ihrer Reality-Show

Lassen sich Kim Kardashian und Kanye West wirklich scheiden? Zuschauer der Realityshow "Keeping Up With the Kardashians" werden das wohl im Finale der Sendung erfahren. Es heißt, dass Gespräche über die Eheprobleme gefilmt wurden.

20. Januar 2021 - 15:19 Uhr | (mia/spot)

Endet "KUWTK" tatsächlich mit der Scheidung von Kim und Kanye? © Birdie Thompson/AdMedia/ImageCollect