Kim Kardashian und Pete Davidson: Ist das der offizielle Liebesbeweis?

Die Beziehung zwischen Kim Kardashian und Pete Davidson scheint bestätigt zu sein: Das angebliche Paar wurde nun händchenhaltend in der Öffentlichkeit fotografiert.

Zwischen Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) scheint es tatsächlich ernst zu werden. , auf denen die beiden Stars händchenhaltend bei einem Spaziergang zu sehen sind. Die Bilder sollen dem Bericht zufolge entstanden sein, als die beiden in Palm Springs den Geburtstag des Comedians feierten. Aufgenommen wurden die Schnappschüsse angeblich in der Nähe der Villa von Kardashians Mutter Kris Jenner (66).

Bilder von gemeinsamen Unternehmungen

Berichte darüber, dass Kardashian und Davidson seinen Geburtstag am 16. November gemeinsam verbrachten, kamen bereits in den vergangenen Tagen auf. Neben Kris Jenner schien auch Rapper Flavor Flav (62) eingeladen gewesen zu sein. Dieser hatte von der Geburtstagsparty veröffentlicht. Darauf tragen alle außer Flavor Flav Partnerlook in braunem Flanell.

Unter anderem für war dies ein Beweis dafür, dass Davidson und Kardashian zusammen sein sollen. Die Ex von Kanye West (44) und der ehemalige Verlobte von Ariana Grande (28) traten Anfang Oktober gemeinsam in der Show "Saturday Night Live" auf. Es folgten unter anderem Fotos, , auf denen sie ebenfalls händchenhaltend in einer Achterbahn zu sehen sind. Eine offizielle Bestätigung der Beziehung gibt es allerdings noch nicht.

"Sie sind wirklich glücklich"

Eine Quelle, die Kardashian nahestehen soll, , dass die Unternehmerin und der "Saturday Night Live"-Star offiziell zusammen sein sollen: "Sie sind wirklich glücklich und sehen, wohin es geht." Obwohl die vierfache Mutter versuche, es langsam angehen zu lassen, behauptet der Insider weiter: "Kim ist hingerissen von ihm und es ist sehr aufregend für sie."

Vergangenen Februar reichte Kardashian die Scheidung von Ehemann Kanye West ein. Die beiden waren seit 2014 verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder: North (8), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2). Offenbar herrscht jedoch kein böses Blut zwischen den ehemaligen Eheleuten. Erst Anfang Oktober wurden sie gemeinsam in einem Restaurant in Kalifornien gesichtet. "Sie haben sich wie Freunde verhalten", .

Davidson hat einige bekannte Ex-Freundinnen: Im Juli zeigte er sich mit Schauspielerin Phoebe Dynevor (26, "Bridgerton") in der Öffentlichkeit. Wenige Wochen später sollen sie sich angeblich getrennt haben. 2018 war er zeitweise mit Ariana Grande verlobt, danach wurde er mit Stars wie Kate Beckinsale (48), Margaret Qualley (27) oder Model Kaia Gerber (20) gesichtet.

