Kim Kardashian und Pete Davidson genießen Filmabend mit "Spider-Man"

Kim Kardashian und Pete Davidson haben erneut Zeit miteinander verbracht und sich am Wochenende in New York für ein besonderes Film-Date getroffen.

20. Dezember 2021 - 14:33 Uhr | (jom/spot)

Kim Kardashian soll angeblich die neue Freundin von Pete Davidson sein. © Kathy Hutchins/Shutterstock.com / DFree/Shutterstock

Comedian Pete Davidson (28) und Unternehmerin Kim Kardashian (41) haben am vergangenen Wochenende auf Staten Island ein Kino besucht. Bilder, , zeigen die beiden beim Betreten der Vorführung. Scott Disick (38) und weitere Freunde sollen die beiden zum Filmabend begleitet haben, bei dem der neue Marvel-Streifen "Spider-Man: No Way Home" auf der Kinoleinwand zu sehen gewesen sein soll. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Auszeit von "Saturday Night Live" Davidson nutzte am Samstagabend seine freie Zeit, da er bei "Saturday Night Live" nicht zum Einsatz kam. Die traditionsreiche US-Sketch-Show wurde aufgrund steigender Corona-Zahlen ohne Studiopublikum, ohne Musikgast und mit nur wenigen Ensemble-Mitgliedern produziert. wuppten insbesondere Paul Rudd (52), Tom Hanks (65) und Tina Fey (51). Seit Pete Davidson in den vergangenen Wochen immer wieder an der Seite des Reality-Stars Kim Kardashian gesehen worden ist, häufen sich die Gerüchte um eine mögliche Beziehung. Eine offizielle Bestätigung der beiden gibt es bisher nicht. Mitte November veröffentlichte die "Daily Mail" jedoch Bereits Ende Oktober lagen dem "People"-Magazin vor. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de